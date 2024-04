Det svenske politi har onsdag ved middagstid gang i en indsats ved Øresundsbroen.

Det skaber i øjeblikket kø ved betalingsanlægget mod Danmark.

Det skriver Aftonbladet.

»Det er en fælles indsats fra flere myndigheder i landet, men jeg kan ikke gå i detaljer,« forklarer politiets talsperson Katarina Rusin om arbejdet ved anlægget.

Nærmere ønsker politiet ikke at kommentere, hvad der foregår – men det oplyser dog, at der ikke skal være nogen fare for offentligheden.

Til Aftonbladet forklarer Katarina Rusin, at man vil kunne »give flere oplysninger om operationen senere«.

På Øresundsbroens hjemmeside fremgår det blot, at der i øjeblikket er kø ved betalingsanlægget mod Danmark.

»Kør forsigtigt,« lyder rådet.

B.T. følger sagen.