42 helt specifikke spørgsmål.

Det skal alle de potentielle jurymedlemmer i den såkaldte 'hush money'-retssag mod den forhenværende præsident Donald Trump svare på – før de finder ud af, om de får en af pladserne.

Spørgsmålene strækker sig over en lang række emner.

Både de mere uskyldige, men også en række meget konkrete sager. Det skriver CBS News, der har fået indsigt i listen af spørgsmål.

Arkivfoto af henholdsvis Stephanie Clifford – der også er kendt som Stormy Daniels – og Donald Trump. Foto: Reuters File Photo/Reuters/Ritzau Scanpix

I alt er mere end 500 borgere på Manhattan i den amerikanske delstat New York blevet indkaldt til at møde op den 15. april i byens kriminalret, hvor sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge' skal udspille sig.

Sagens omdrejningspunkt er de penge, som Donald Trumps advokat, Michael Cohen, skal have overrakt til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale den slags tys-tys-penge.

Men udgiften blev senere bogført af hans kampagnestab, som om det var juridiske udgifter.

Det er derfor, den tidligere præsident blandt andet er blevet tiltalt for ulovlig bogføring.

Når de mange potentielle jurymedlemmer i næste uge møder op i retten, vil sagens anklagere og Trumps forsvarsadvokater ifølge CBS News på baggrund af de spørgsmål, der bliver stillet til kandidaterne, forsøge at udvælge 12 jurymedlemmer plus et par suppleanter, som man mener kan være »retfærdige og upartiske« under sagen.

Af et retsdokument, der blev offentliggjort mandag, fremgår listen over spørgsmål, som de indkaldte Manhattan-borgere vil blive stillet.

Her ses Donald Trump under et tidligere retsmøde i sagen. Foto: Mary Altaffer/Reuters/Ritzau Scanpix

I den lettere ende findes spørgsmål som:

»Hvad arbejder du med til dagligt?«, »hvad han du lide at lave i din fritid?« og »har du nogensinde været jurymedlem før?«

Der findes også spørgsmål som:

»Har du, et familiemedlem eller en nær ven været udsat for en forbrydelse? Hvis du har, så fortæl kort om hvad der skete.«

Der bliver ligeledes spurgt ind til, om det potentielle jurymedlem har været ansat hos en retshåndhævende myndighed, som politiet, FBI, statsadvokaten eller kriminalforsorgen – eller om personen har været ansat i staten eller i en lokal regeringsmyndighed.

Derudover bliver der også spurgt ind til personens straffeattest og helbred.

I den meget konkrete ende af spørgsmålsrækken spørges der blandt andet ind til, om vedkommende, en slægtning eller en nær ven »nogensinde arbejdet for en virksomhed eller et organ, der er ejet eller drevet af Donald Trump eller nogen i hans familie«.

Der spørges også ind til, om vedkommende har arbejdet for en Trump-kampagne, har deltaget i et Trump-rally, om man modtager nyhedsbreve udsendt af Trump eller hans organisation, og om man følger den tidligere præsident på de sociale medier.

Ligeledes spørges der ind til, om vedkommende, en slægtning eller en nær ven har arbejdet eller været frivillig i en anti-Trump-gruppe eller -organisation – eller om man har deltaget i et anti-Trump-arrangement, følger anti-Trump-grupper eller modtager anti-Trump-nyhedsbreve.

De potentielle jurymedlemmer bliver også spurgt ind til, om de nogensinde har betragtet sig selv som »tilhænger af eller været medlem af« organisationer som QAnon, Proud Boys og Antifa.

»Har du nogen følelser eller meninger om, hvordan hr. Trump bliver behandlet i denne sag?,« lyder spørgsmål nummer 32 eksempelvis.

»Kan du forsikre os om, at du udelukkende vil afgøre denne sag ud fra de beviser, du ser og hører i denne retssal, og ud fra loven, som dommeren udlægger den?«, lyder spørgsmål 33.

Processen med at udvælge jurymedlemmerne forventes ifølge CBS News at kunne trække ud i lang tid.

Donald Trump nægter sig skyldig i alle de 34 anklagepunkter, som 'hush money'-sagen dækker over.

Han hævder i stedet, at Manhattans statsadvokat, Alvin Bragg, forfølger sagen for politisk vindings skyld.

Sagen er en af flere, som Trump står over for, mens han forbereder sig på formentlig at skulle udfordre den demokratiske præsident Joe Biden ved det amerikanske præsidentvalg den 5. november.