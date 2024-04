Der er kun et af de danske selskaber i elite-indekset C25, der ikke fører klimaregnskab.

Det skriver Børsen.

Selskabet der er tale er det danske biotekselskab Zealand Pharma, som ellers har haft stor succes på børsen det seneste år. Aktiekursen er sprunget op med hele 208 pct. det seneste år.

Men det mindre danske selskab har endnu ikke udgivet en klimarapport og kommuikationsdirektør Anna Krassowska forklarer overfor Børsen, at det nok først kommer til at ske på baggrund af årsrapporten fra 2025 - altså i starten af 2026. En af årsagerne er, at Zealand Pharma med 280 medarbejdere ikke har mandskab til det, lyder forklaringen:

»Det er klart, at vi har begrænsede menneskelige ressourcer, og vi har heller ikke et separat esg-team endnu,« siger Anna Krassowska til Børsen.

Nye regler fra EU betyder, at store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte fra 2024 skal udgive en bæredygtighedsrapport gældende fra regnskabsåret der starter 1. juni 2024. Fra 2025 gælder reglerne øvrige store virksomheder og fra 2026 vil det gælde for små- og mellemstore børsnoterede virksomheder.

