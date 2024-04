Gang efter gang endte pengene på lærerens konto frem for hos den skole, hvor han arbejdede.

I alt 116.834 kroner røg således uretmæssigt dén vej. Blandt andet fra elever.

Mandag er manden for Retten i Viborg, der ifølge TV Midtvest skal tage stilling til den formodede bedrageri.

Mediet skriver, at anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.

Det var mellem 2015 og 2018, at de 111 tilfælde af pengeoverførsler fandt sted.

Beløbene var mellem 50 og 6.000 kroner.

Her fik læreren angiveligt betaling for arbejde udført ved undervisningmaterialer og undervisning, men pengesummerne skulle altså retteligt have været gået til skolen i Silkeborg.

Retssagen forventes afsluttet mandag, mens dommen tirsdag afsiges tirsdag.