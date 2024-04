Helena Elver valgte med hjertet.

Men processen var ikke helt lige til, fortæller hun.

Den danske landsholdsspiller har for kort tid siden forlænget sin kontrakt med Odense Håndbold til sommeren 2026.

Odense blev både et sportsligt og logistisk valg for Elver, der kan kombinere et højt håndboldniveau med et velfungerende privatliv.

Danmarks Helena Elver jubler efter scoring under VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks Helena Elver jubler efter scoring under VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Der var mange overvejelser. Men det vigtigste var, at jeg er rigtig glad i Odense. De har behandlet mig rigtig godt i mit lange skadesforløb, og jeg trives i klubben. På den måde var det et enkelt valg. Men jeg var også nødt til at overveje, hvilke andre muligheder der var,« siger hun til B.T.

For Elver betyder det også noget at kunne være tæt på familien og kæresten Emil Jakobsen, der kun bor en to timers køretur væk i tyske Flensborg, hvor han spiller til daglig.

»Det er meget vigtigt for mig, at det hele menneske fungerer. Det fungerer godt med min familie og min kæreste. Der var mange faktorer, der gjorde, at Odense er det rigtige valg for mig,« siger hun.

De udenlandske tilbud skulle dog overvejes først.

»Odense var langt foran de andre, men jeg ville have fortrudt, hvis jeg ikke havde tænkt over de andre muligheder, fordi jeg er jo også 26 nu. For mig var det enten at tage skridtet videre eller at blive, og der var følelsen af at blive bare større,« siger hun.

I øjeblikket er Odense godt med i både slutspillet herhjemme og i Champions League, hvor der venter en kvartfinale mod Bietigheim, der slog Ikast ud i runden inden.