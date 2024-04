Nu bliver det spændende!

...samtidig tror jeg, at den overraskende lyn-afslutning på ugens afsnit af 'Badehotellet' kommer til at dele vandene. To ting føles nemlig lidt forkert.

Hvad skal det hele ende med?

Vi har nu kun tre afsnit tilbage af TV 2s hyper-populære tv-serie, og de forskellig historietråde gør stille og roligt klar til at blive bundet sammen.

Hr. og fru Madsen i selskab med Hr. Serup og hans amerikanske hustru. Foto: TV2 Vis mere Hr. og fru Madsen i selskab med Hr. Serup og hans amerikanske hustru. Foto: TV2

Og får vi så den afslutning, som vi har fortjent efter at have fulgt karaktererne i nu snart 64 afsnit?

Efter ugens afsnit er jeg i tvivl.

For det første føles det lidt forkert, hvis hotellet ender i hænderne på dansk-amerikaneren Hr. Serup, der til sidst pludselig overraskede Amanda ved at melde sig som køber.

Han er en helt ny karakter, som man som seer ikke har det store forhold til.

Hr. Madsen og Hr. Serup indgår et nyt samarbejde. Foto: TV2 Vis mere Hr. Madsen og Hr. Serup indgår et nyt samarbejde. Foto: TV2

Og selvom han muligvis skal repræsentere en ny moderne æra for badehotellerne, der i slutningen af 1940'erne faldt i status hos den gamle overklasse, ville det virke langt mere tilfredsstillende, hvis en af de mange velkendte karakterer i stedet fik æren at trække stikket.

Vi ved jo endnu ikke, hvad det ender med, men jeg håber næsten, at man i stedet går ud med et brag, som Hr. Weyses teaterstykke.

Enten lukker man hotellet helt eller på anden vis sætter et rungende punktum for historien, så man ikke efterlader seerne med en åben slutning.

Den anden ting, der i ugens afsnit fik et lidt ærgerligt rosenrødt skær, var Amandas tilsyneladende lykkelige fremtidsplaner.

Amanda fik masser at smile af i ugens afsnit. Foto: TV2 Vis mere Amanda fik masser at smile af i ugens afsnit. Foto: TV2

Jeg ved godt, at 'Badehotellet' først og fremmest er en lys komedie, men det har givet et spændende ekstra dramatisk lag, at hun i denne sæson har kæmpet med konsekvenserne af at have fået et barn med en tysk soldat under krigen.

Nej, 'Badehotellet' er ikke en serie, hvor man pludselig klipper en karakter skaldet og bruger skældsord som feltmadras, og jeg siger heller ikke, at Amanda bør ende helt i rendestenen, men at hun nu ser ud til at kunne ride ud i solnedgangen med sin tyske soldat i hånden virker også lidt vagt.

Det var en fin lille overraskelse, at de pludselig blev gift til sidst i flygtningelejren, og der er stadig tre afsnit tilbage, så alt kan ske endnu, men lad os nu håbe, at det ikke ender alt for lykkeligt.

På den positive side havde nyheden om, at badehotellet skal sælges den effekt, at Jens Jacob Tychsen og Ulla Vejby som Hr. Weyse og stuepigen Edith fik lov til at folde sig helt ud.

Hr. Dupont ved Vesterhavet. Foto: TV2 Vis mere Hr. Dupont ved Vesterhavet. Foto: TV2

Weyse gik i selvsving og satte sig ved klaveret for at spille en trist kærlighedsserenade om hans elskede hotel, og Edith gik sjovt i chok - og rasede ud over udsigten til, at hendes rival - den lokale vaskekone Tulles mand også bød sig til som mulig køber.

Det var blandt flere humoristiske højdepunkter i afsnittet, hvor de to nye stuepiger, spillet af Hannah Gass Sibbesen og Kamille Wenneberg, også havde et rigtig fint øjeblik med deres replikudveksling henover vasketøjet.

Deres sidehistorie har virket lidt unødvendig her i 'Badehotellets' afsluttende sæson, men deres forsigtige skridt mod hinanden spiller de rigtig godt, og nu ser det endda ud til, at de får Hr. Dupont som en ny mulig guide i at leve som homoseksuel i 1940'erne.