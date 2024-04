En 26-årig mand forsøgte tirsdag at køre en politibetjent ned i Sakskøbing på Lolland, skriver TV2 Øst.

Betjenten følte sig så truet, at han skød mod den varevogn, som den unge mand kørte i.

»Han (den 26-årige, red.) har ført en bil frem mod en politibetjent, som har været nødt til at undvige for ikke at blive kørt ned,« siger anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Skipper Pelle Falsled, til tv-kanalen.

Tirsdag aften oplyste politiet, at man undersøgte et mistænkeligt forhold i den lollandske købstad.

Få timer senere kom det frem, at det drejede sig om en skudepisode, hvor politiet havde affyret skud mod et køretøj.

Ingen kom til skade i forbindelse med anholdelsen af den unge bilist.

Onsdag blev den 26-årige så fremstillet i grundlovsforhør.

Han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fareforvoldelse og vold og trusler mod en politibetjent.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu rutinemæssigt vurdere sagen.

Den 26-årige er varetægtsfængslet frem til 23. april.