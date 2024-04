Er kong Frederik hjemme? Er hele familien taget på påskeferie? Og hvem er egentlig regent eller rigsforstander? Det har ført til flere spekulationer i påskeferien.



De seneste måneder har man primært skulle kigge på flagene på Amalienborg for at navigere rundt i, hvem der har stafetten som fungerende royalt overhoved. Men nu ændrer Kongehuset praksis. Kommunikationsekspert er dog ikke imponeret

Fremover vil det igen være muligt at få klarhed over, hvem der er regent eller rigsforstander ved at se i Kongehusets kalender.

Det oplyser Kongehuset til B.T.

Det var ikke alle fra den kongelige familie, der tog på påskeferie lige med det samme. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Og det manglede da også bare, mener kommunikationsrådgiver Anne Thygesen.

Hun mener, at Kongehusets opfordring til blandt andet at kigge på flagene frem for at skrive oplysningen i kalenderen har været helt ude af trit med det 2100 århundrede.

»Det skal jo ikke være et gætværk, et puslespil eller en detektivopgave at finde ud af, hvem der er landets rigsforstander. Det lyder jo til, at det nærmest har været skridtet før et morsesignal, runer og brevduer – altså meget, meget gammeldags,« siger hun,

Ændringen kommer efter, at kongehuset de seneste måneder har forsøgt sig med, at det ikke på samme måde har været muligt at orientere sig i Kongehusets kalender.

I stedet er pressen blevet opfordret til at se på flagene på de kongelige palæer, slå op i Statstidende eller ringe til Kongehuset for at få klarhed over, hvem der er landets regent eller rigsforstander.

Den praksis har dog tilsyneladende ikke været helt optimal.

I hvert fald gik der lidt koks i kommunikationen i påskeferien, hvor kongehuset først oplyste til B.T., at hele den kongelige familie var taget på påskeferie sammen lørdag den 23. marts, og at dronning Margrethe var rigsforstander.

Få dage senere kunne Billed-Bladet dog oplyse, at det tilsyneladende ikke stemte helt overens med virkeligheden. Over kongeparrets bolig vejrede nemlig fortsat et flag flere dage efter, hvilket altså indikerede, at enten dronning Mary eller kong Frederik eller kronprins Christian var blevet hjemme.

Kong Frederik og dronning Mary har holdt påskeferie. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T.s oplysninger var det formentlig dronning Mary, der var blevet hjemme i nogle dage, før hun sluttede sig til resten af familien.

»Det virker uprofessionelt. Der er en ny konge, og det er helt grundlæggende, at når man er konge af et land, så skal der være en rigsforstander. Og det er jo fuldstændig logik, at det er noget, man som medie og borger skal kunne tilgå nemt,« siger Anna Thygesen og fortsætter:

»Det virker som om, at det er en del af Kongehusets strategi at nedtone kommunikationen. Og det kan jo give mening på mange områder – men ikke, når det kommer til, hvem der er rigsforstander i landet, når kongen ikke er der.«

Hun mener, at det hurtigt udvikler sig til en dårlig sag, når man kommer med forkerte oplysninger – også selvom det formentlig ikke var tilsigtet.

»Jeg tror egentlig ikke, at de har haft en dårlig hensigt, men det virker bare uprofessionelt, fordi man måske ikke lige har haft lyst til at fortælle, at Mary ikke lige tog med de første dage, da hun skulle ordne noget derhjemme«

Ifølge Anna Thygesen er det vigtig for kongehusets troværdighed, dømmekraft og for folkets tillid til dem, at der ikke kommer for mange sager med uheldig kommunikation.

»Hver gang der sker noget, hvor man kommunikerer uklart, så tærer det på tilliden, og jeg undrer mig bare over, hvorfor man skaber de her situationer,« siger hun.

Den nye ændring betyder, at kongehuset vender tilbage til den praksis, der i årevis har været gældende, da dronning Margrethe var regent, hvor det altid fremgik, hvis en anden kongelig end monarkens selv var regent eller rigsforstander.

