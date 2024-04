En lille norsk aktie stjæler opmærksomheden i vores skandinaviske naboland.

Det drejer sig om selskabet Lifecare, som er skudt op på børshimlen med en stigning på 45 pct.

De sker efter selskabet har offentliggjort en meddelelse, som beskriver et gennembrud for Lifecares glukosemåler til dem, som er ramt af diabetes.

Selskabets afprøvning af produktionen har nået sit mål, og det betyder ifølge Lifecare, at vejen er banet for, at sensoren kan begynde automatiseret produktion i slutningen af andet kvartal af 2024.

Med dagens stigning har Lifecare nu en markedsværdi på omkring 550 mio. norske kr. svarende til 350 mio. danske kr.

Lifecare -aktien er med dagens stigning steget med over 100 pct. det seneste år.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.