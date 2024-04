Det var en »fejlidentifikation«.

Sådan lyder det nu fra den israelske hær om det luftangreb, der mandag dræbte syv nødhjælpsarbejdere fra World Central Kitchen (WCK) ved Deir al-Balah.

»Jeg vil være meget tydelig om, at angrebet ikke blev udført med hensigten om at skade nødhjælpsarbejderne fra WCK,« siger stabschef Herzi Halevi i en video på det sociale medie X.

Indtil videre er ofrene identificeret som briterne John Chapman, James Kirby og James Henderson samt australske Zomi Frankcom og polske Damian Sobol.

Damian Sobol (tv.) og James Kirby. Foto: WORLD CENTRAL KITCHEN

Desuden skulle der være tale om en canadisk-amerikansk statsborger og en palæstinenser, der fungerede som chauffør.

World Central Kitchen har selv oplyst, at nødhjælpsarbejderne befandt sig i to pansrede biler og et normalt køretøj, da de blev ramt.

Alle skulle have været udstyret med logoer fra organisationen, der leverer madvarer og tilbereder måltider til mennesker i nød.

»Det var en fejltagelse, der fulgte efter en fejlidentifikation - i løbet af natten, midt under en krig, under meget komplekse forhold,« forklarer stabschef i den israelske hær, Herzi Halevi:

Et af køretøjerne, der blev ramt. Foto: Ahmed Zakot/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det skulle ikke være sket.«

De syv drab har skabt forargelser i store dele af verden.

Så sent som natten til onsdag har den amerikanske præsident, Joe Biden, fordømt, hvad der skete.

»De sørgede for mad til de sultne civile i midten af en krig. De var modige og uselviske. Deres død er en tragedie,« lyder det:

»Hændelser som den i går må simpelthen ikke ske. Israel har ikke gjort nok for at beskytte civile.«

Det er kokken Jose Andrés, der står bag World Central Kitchen.

Fra hovedkontoret på Cypern siger han til Los Angeles Times:

»Dem, vi har mistet i dag (mandag, red.) var mere end kollegaer. De var venner,« siger han.

Kokken Jose Andrés står bag World Central Kitchen. Foto: Thomas Schauer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det israelske militær (IDF) har meldt ud, at man allerede har påbegyndt »en dybdegående undersøgelse på højeste niveau, som skal afdække omstændighederne ved angrebet.«

Hæren har dog ikke meldt ud, hvad man fejlidentificerede konvojen med nødhjælpsarbejderne som.