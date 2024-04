En voldsom episode udspillede sig mandag aften i et særligt indsat S-tog efter fodboldkampen mellem Brøndby og FCK.

I kølvandet på det københavnske derby blev en brandslukker i toget således åbnet og antændt ud af vinduet på det kørende tog, der var sat ind for at fragte Brøndby-fans fra Svanemøllen Station på Østerbro og til vestegnen.

Men da et vidne i toget forsøgte at gribe ind ved at henvende sig til gerningsmændene, udviklede situationen sig voldeligt, og vidnet blev udsat for et overfald, som siden er blevet anmeldt til Københavns Politi.

Det fortæller vicepolitiinspektør, Lasse Michelsen, til B.T..

»Sent i går aftes fik vi en anmeldelse om, at der var blevet affyret en pulverslukker ud af et S-tog. En person i toget påtalte det overfor dem, der affyrede den og begik hærværket med pulverslukkeren, og så blev han udsat for et overfald inde i toget.«

»Jeg kan ikke sige meget mere lige nu, for vi efterforsker forholdet, der er blevet anmeldt. Vi skal have klarlagt hændelsesforløbet nu, for vi var som politi ikke en del af episoden,« siger vicepolitiinspektøren, der ikke kan sige noget om gerningsmændene, der befandt sig i det særindsatte tog:

»Det er et særtog, der kører efter en særskilt plan og som er sat ind til lejligheden. Jeg kan ikke sige, om det var Brøndby-fans, der står bag. Vi har ikke gerningsmændene, og derfor kan vi ikke komme ind på tilhørsforhold eller hvem gerningsmændene var, for efterforskningen er i gang,« siger Lasse Michelsen, der heller ikke kan sige noget om, hvem anmelderen er.

DSBs pressevagt bekræfter overfor B.T., at der har været en episode i særtoget, og at politiet efterfølgende blev tilkaldt - men kan i skrivende stund ikke oplyse mere om episoden.

Dén episode står ud som en af få alvorlige situationer ved mandagens derby, der beskrives som et ellers fredeligt ét af slagsen mellem de københavnske ærkerivaler med blot én anholdt.

»I forbindelse med vores arbejde ved Svanemøllen Station (hvor Brøndbys fans gjorde klar til at komme hjem, red.) blev en gruppe af politifolk udsat for stenkast, og to betjente blev ramt, men de er ikke tilskadekomne. Det efterforsker vi nu,« siger Lasse Michelsen og tilføjer:

»Vi havde også noget tumult, da folk var på vej væk fra stadion. Her blev en person anholdt i forbindelse med noget uro, og han blev bidt af en tjenestehund.«

»Vores brug af tjenestehund er et magtmiddel, ligesom stave og peberspray og så videre. Man har selvfølgelig mulighed for at klage, og så klarlægges grundlaget for, at man er blevet bidt og om man kan få erstatning. Men jeg kan ikke gå mere ind i situationen,« siger vicepolitiinspektøren og slår fast:

»Jeg er godt klar over, at der er nogle enkelte, der ikke har haft et godt derby, men overordnet set var kampen rolig og langt de fleste fans har haft en fredelig og hyggelig fest og oplevelse i forbindelse med fodboldkampen - og det er jo vores sigte.«

På banen var det højdramatisk, da Brøndby vendte 0-1 til 2-1.

