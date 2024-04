Vontae Davis blev fundet død i en bolig i Florida.

Politiet ankom mandag morgen til boligen i Fort Lauderdale og erklærede den 35-årige eks-stjerne død, efter hans bedstemor havde fundet ham livløs. Det fortæller Sports Illustrated.

Der er endnu ikke meldt nogen dødsårsag ud, og undersøgelserne er stadig i gang, men umiddelbart mistænker ordensmagten ikke, at der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

»Vores hjerter er knuste efter den pludselige bortgang af tidligere Dolphins-cornerback Vontae Davis og udtrykker vores dybeste medfølelse til hans familie og kære i denne svære tid,« skrev Dolphins på de sociale medier.

Foto: Darron Cummings/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Darron Cummings/AP/Ritzau Scanpix

Udover Miami har Davis spillet for Indianapolis Colts og Buffalo Bills.

Hos sidstnævnte vakte det opsigt, da han i 2018 indstillede karrieren midt i en kamp.

Inden da havde han dog nået at brillere med ti sæsoner og blev også valgt til Pro Bowl to gange. Det indbragte ham over 350 mio. kroner over karrieren.