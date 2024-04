Mange tænkte sikkert det samme, da Peter Ankersen scorede til 1-0 i Parken.

Den mangeårige FCK'er Peter Ankersen har fået at vide, at hans tid i klubben stopper til sommer, når kontrakten er udløbet, men i kampen mod Brøndby gjorde han alt for at bevise, at den sportslige ledelse havde begået en alvorlig fejl.

Det påpegede det tidligere FCK-talent Rasmus Højlund, der nu er stjerne både i Manchester United og på det danske landshold.

»Ny aftale til Anker!!!,« skrev han kort på FCKs instagram-opslag, hvorefter kommentaren blev overdynget af likes fra enige FCK-fans.

Også landsholdskammeraten Mohamed Daramy har sendt en lignende opfordring i en Instagram-story.

Den 33-årige højreback med 27 landskampe på cv'et har været i klubben ad flere omgange, men det stopper altså efter denne sæson.

»Peter har en fantastisk flot historik i klubben med masser af titler og europæiske gruppespil. Vi ved, at han vil være professionel til det sidste og gøre alt, han kan for, at holdet og klubben vinder mesterskabet igen. Det er ikke tiden nu til den store afsked, fordi vi har et vigtigt stykke arbejde foran os, men Peter skal selvfølgelig have en velfortjent og værdig afsked, når vi er i mål,« sagde sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside før derbyet.

FCK tabte trods Ankersen-scoringen med 2-1.

