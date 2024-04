AGF har kastet sig ind i en sag med liv og sjæl.

40 AGF-fans uden for udebaneafsnittet blev smidt ud af Farum Park for at vise Aarhus-sympati efter et drømmemål af Gift Links, og det kunne direktør Jacob Nielsen ikke forstå - til trods for, at de selv er med på reglerne omkring adfærd uden for udebaneafsnittet.

Han får hug - men også en kærlighedserklæring i B.T.s fodboldpodcast 'Ugens Rapport'.

»Det er fandeme en tynd sag, AGF har her. De har på forhånd oplyst til deres fans - det tweet kan man finde - at, 'I må ikke være på andre afsnit end udebaneafsnittet. Udviser I sympati for AGF på et af de andre afsnit, medfører det bortvisning.' Og så bliver man sur, da det sker,« siger B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

»Det, jeg tager mest med, er, hvor meget jeg elsker superligaen på grund af det her. Det er så AGFsk, som det kan blive. Man har fornemmelsen af, at det er Jacob Nielsen, der har siddet og skrevet det dér tweet selv,« siger fodboldreporter Jonas Dalgård.

»Reglerne kan ikke gradbøjes efter, hvor godt målet er. Men du har ret. Derfor elsker vi Superligaen,« lyder dommen fra Vøge.

Episoden bliver nu taget op i Divisionsforeningen.

Hør alt om derbyet i Parken, den spegede AGF-sag og meget, meget mere i podcasten herunder eller i din foretrukne lyd-app.