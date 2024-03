Tv-handymanden Flemming Leth spillede en helt særlig rolle i kendiskonditoren Mette Blomsterbergs liv.

Flemming Leth var nemlig afgørende for, at hun mødte sin nuværende kæreste Jack.

Det fortæller Mette Blomsterberg til Her&Nu.

Mette Blomsterbergs forhold til Flemming Leth går hele tyve år tilbage, hvor hun mødte ham i forbindelse med et tv-program, de begge deltog i, fortæller hun.

Siden udviklede forholdet sig, og på et tidspunkt introducerede Flemming Leth så Mette Blomsterberg for sin søn Jack. Den Jack, som hun er kærester med den dag i dag, lyder det i ugebladet.

»Det er gennem Flemming, at jeg har lært Jack at kende. Nu skal vi have sendt ham smukt og godt afsted på hans sidste rejse,« fortæller Mette Blomsterberg til Her&Nu, som mødte hende til tv-handymandens bisættelse lørdag.

Flemming Leth gik bort sidste uge i en alder af 80 efter længere tids sygdom.

Han blev folkeeje som vært på DR-programmet 'Det' Leth' i 1990erne, hvor han blandt andet viste danskerne, hvordan man kan give gamle og ødelagte møbler nyt liv.