Beyoncé har helt overtaget musikscenen, siden bare rygterne kom frem om hendes nye countryalbum, der blev udgivet fredag.

»Det virker på en og samme gang klogt og en anelse udspekuleret,« lyder dommen fra musikekspert og radiovært Dan Rachlin.

Faktisk skulle der bare en enkelt dag til.

For da Beyoncé nye album 'Cowboy Carter' kom ud fredag, slog den amerikanske musiker samme dag rekorden for det mest lyttede album hele året på streamingtjenesten Spotify.

Beyoncés nye album 'Cowboy Carter' har siden sin udgivelse fredag på en enkelt dag slået rekord som 2024s mest streamede album.

Op mod 80 millioner afspilninger af Beyoncés 27 nye sange er tallet landet på i skrivende stund, og det var altså på førstedagen for udgivelsen nok til at slå rekord som årets mest lyttede album.

Albummet 'Cowboy Carter' byder blandt andet på covernumre af velkendte sange fra Dolly Parton og The Beatles, ligesom der også er et væld af opsigtsvækkende gæstestjerner såsom Miley Cyrus og Post Malone på den nye plade.

»Timingen er god. Sammensmeltningen af genrer topper i disse år. Og det er egentlig smukt i disse polariserede tider,« lyder det fra musikeksperten Dan Rachlin om albummets store succes.

Han blev særligt overrasket - ligesom resten af musikverdenen - over de mange stjernesamarbejder, det nye album byder på.

Musikekspert og radiovært Dan Rachlin er ikke udpræget Beyoncé-fan, men han har alligevel respekt for hendes nye, rekordsættende album, selvom han finder det »en anelse udspekuleret«.

Og det er blandt andet en af grundene til, at der også virker til at være et kommercielt aspekt inde over det hypede album, mener musikeksperten.

»Om Beyonce har lavet dette album af ren kærlighed og nysgerrighed er lidt svært for mig at mærke,« lyder det fra Dan Rachlin, der også indvender, at han personligt normalt ikke er nogen stor Beyoncé-fan.

Beyoncé har selv fortalt, at 'Cowboy Carter' har været fem år undervejs og opstod ud af hendes oplevelse af ikke at være velkommen, hvorfor hun dykkede ned i countrymusikken og dens historie.

Albummet 'Cowboy Carter' er – foruden at have slået rekord på flere streamingtjenester – også blevet taget rigtig pænt imod af anmelderne.

Her har Beyoncé høstet både stjerner og roser i massevis for sin originale indtagelse af countrygenren.

»Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad Beyoncé kan gøre for countrymusikken. Det er, hvad hendes fortolkning af country kan gøre for hende ved at udvide hendes musikalske imperium og hendes i forvejen finpudsede fornemmelse af hende selv,« lyder det eksempelvis storrosende i det anerkendte medie Variety.

'Cowboy Carter' er anden del af en trilogi af albums, som Beyoncé lavede under coronapandemien, som startede med albumudgivelsen 'Renaissance' forrige år.

