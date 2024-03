De nærmere omstændigheder for ulykken kendes endnu ikke.

Men det står klart, at et krydstogtskib natten til lørdag kolliderede med en betonvæg i en sluse på floden Donau – hvorefter flere passagerer kom til skade.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt kom elleve personer ifølge det lokale politi til skade, da det bulgarske krydstogtskib styrtede ind i muren i en sluse på floden Donau i den nordøstrigske by Aschach an der Donau.

Der var omkring 160 personer på skibet, da ulykken skete.

Skibet var på vej fra Bayern i Tyskland til den østrigske by Linz, oplyser en talsmand for politiet i den nærliggende by Eferding, skriver Reuters.

De sårede personer blev bragt på hospitalet. Ifølge talsmanden er det uklart, hvilke skader de led.

Skibet var efter kollisionen i stand til at sejle videre, lyder det.