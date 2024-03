Et SAS-fly fra Billund til Stockholm har fredag aften måtte vende om, da det var på vej over Djursland.

Årsagen var, at det tekniske apparat viste, at der var problemet med trykket i kabinen.

»Apparatet viste, at der var problemer med trykket, og derfor valgte vi, at flyet ikke skulle højere op i luften, og i stedet skulle flyve tilbage til Billund,« oplyser pressemedarbejder hos SAS Danmark.

Han oplyser, at SAS-flyet SK 1498 nu holder på en bane i Billund Lufthavn, og det er ved at blive vurderet, hvad der er årsagen til, at der blev vist problemer med trykket.

Her ses, hvordan SK 1498 fra Billund til Stockholm vendte om over Djursland og fløj tilbage. Foto: flightradar24.com

»Det flyver ikke igen her til aften, og passagerne er derfor blevet indlogeret på et hotel,« siger pressemedarbejderen.

Samlet var 22 passagerer og fire ansatte med flyet.