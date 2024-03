Ni minutters klasseforskel var nok til at gøre Fredericias eventyr til et mareridt, da Silkeborg tog et kæmpe skridt mod årets pokalfinale.

Her får du B.T.s dom over første pokalsemifinale mellem Silkeborg og Fredericia, som Silkeborg vandt 6-1:

Adamsen og Thordarson forsøgte gang på gang at overgå hinanden med det ene drømmemål efter det andet, og de kunne begge have fået titlen her.

Førstnævnte tager den med tre scoringer og en assist.

Det var ren og skær legestue for de rødklædte midtjyder.

Og Adamsens hug til 2-0 fra kanten af feltet kunne ikke have siddet bedre i det fjerne målhjørne.

FREDERICIA

Det er svært at udpege én mand som skurk i en så massiv nedtur som denne.

1.-divisionsklubben blev kørt midt over i en sådan grad, at det blev decideret pinligt at være vidne til.

Pokalformatet med returopgør i semifinalerne er blevet godt og grundigt kritiseret for at svække de små holds chancer.

Men når de små hold spiller som Fredericia gjorde her, gør den ekstra kamp ingen forskel.

Fortvivlelsen var stor i Fredericia-lejren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Fortvivlelsen var stor i Fredericia-lejren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Først bankede de miniputterne Bredballe og Dalum med sammenlagt 16-1.

Så ekspederede de AaB og Superliga-klubberne OB og Lyngby ud af turneringen.

Årets pokalturnering har været et eventyr for NordicBet Liga-klubben Fredericia, men Silkeborg gjorde drømmen til et mareridt med tre mål på bare ni minutter.

For anden gang i klubbens historie ser semifinalen ud til at blive endestationen. I 2018 var Silkeborg også bødlen.

»Lad os alle drømme stort«

Sådan lød budskabet på et kæmpe banner blandt Fredericia-fansene. Men Silkeborg lod ikke gæsterne drømme overhovedet.

Ni minutters klasseforskel var nok, og så kunne Superliga-klubben cruise sejren hjem, hvis de ville. De valgte dog at fortsætte nedsablingen.

Silkeborg har kun scoret to mål i forårets fem ligakampe. Nu ved de, hvor målet står.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det kræver et mirakel, hvis Fredericia skal spille sig i pokalfinalen efter sådan en gigantisk afklapsning.

I stedet har Silkeborg det ene ben i finalen i Parken før returopgøret 11. april.

Hvis Kent Nielsens tropper snører sækken i Fredericia, spiller klubben sin tredje pokalfinale i historien.

Fans i den midtjyske by hungrer efter klubbens første store titel siden 4-1-triumfen over AB i pokalfinalen i 2001.