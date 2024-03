Om to måneder brager to af verdens bedste fodboldhold sammen i Champions League-finalen på Wembley.

Det er, som det ser ud lige nu, den sidste Champions League-kamp, der kan ses på dansk tv.

For rettighederne til den kommende sæson er endnu ikke solgt i Danmark.

Dermed må danske fodboldfans i øjeblikket vente i spænding på, hvor de skal se Europas bedste fodboldspillere næste år.

B.T. har været i kontakt med Viaplay, der under forskellige navne har haft rettighederne i Danmark i mere end 30 år.

Men Kim Mikkelsen, der er Viaplays SVP for sport, har ingen kommentarer til, hvorvidt fodboldhungrende seere fortsat skal tune ind på firmaets kanaler for at se CL-bold efter sommerferien.

I september sidste år fortalte han B.T., at Viaplay ønsker at beholde rettighederne.

De skulle være udbudt i efteråret og solgt senest ved nytår. Men det er ikke sket endnu.

Kim Mikkelsen, SVP for sport hos Viaplay. Foto: Viaplay Vis mere Kim Mikkelsen, SVP for sport hos Viaplay. Foto: Viaplay

Det er de heller ikke i Norge, skriver VG, der samtidig har talt med en svensk ekspert om situationen. Oluf Lundh – en svensk journalist, der i årevis har skrevet om sportsrettigheder – kalder det 'historisk'.

Han mener, at boblen er bristet.

»Det er helt klart, at selskaberne på rettighedsmarkedet for sport i Norden er utrolig pressede. Det er vanskeligt at se, at prisen for rettigheder går nogen anden vej end ned,« siger Oluf Lundh til mediet.

Han mener, at de skyhøje priser, vi har set de seneste år, har været en boble.

»Det er vanskeligt at se det på nogen anden måde,« mener han og fremhæver det faktum, at Viaplay i både Danmark og Sverige nu har opgivet eksklusiviteten på Premier League, så Amazon Prime Video fra næste sæson viser 38 kampe.

En nyhed som B.T.s sportskommentator Lasse Vøge har kaldt 'et velplaceret spark i kuglerne', og som Oluf Lundh forventer, at der i fremtiden kommer mange flere af.

Derfor må kunder, der drømmer om billigere priser forvente at blive slemt skuffede.

Uanset at prisen på at købe rettighederne ser ud til at falde, forventer Oluf Lundh, at tv-selskaberne vil øge priserne for at få plus på bundlinjen.