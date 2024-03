For blot få uger siden flød internettet over med utallige kulørte teorier om, hvor den britiske prinsesse Kate befandt sig.

Op til at prinsesse Kate sidste uge meldte ud, at hun bliver behandlet for kræft, blev teorierne om prinsessens forsvinden delt ivrigt af brugere på sociale medier.

Men nogle af profilerne var nok mere interesserede i at sprede de vilde teorier, end at komme frem til sandheden.

Det viser en analyse, foretaget af Institut for sikkerheds, kriminalitet- og efterretningsinnovation hos Cardiff Universitet, skriver NBC.

Forskere hos institutet har fundet frem til 45 profiler på sociale medier med direkte kobling til en russisk misinformationskampagne, der alle hyppigt delte konspiratoriske teorier om prinsessens tilstand, så teorierne blev spredt til en større gruppe mennesker.

Det var dog ikke, understreger forskerne bag analysen, de russiske profiler der skabte indholdet med konspirationer om Kates tilstand. Derimod blev teorierne i første omgang skabt og udbredt af vestlige influenter med mange følgere.

Men herefter er en række russiske profiler altså i stor stil sprunget med på vognen, og har bidraget til at dele konspirationsteorierne.

Ifølge Martin Innes, der er leder af institutet, er der to mål med russernes spredning af misinformation. Dels, siger han, handler det om at bruge den øgede trafik til at sprede pro-russisk indhold. Dels handler det om at sprede uenighed.

»Det handler om destabilisering. Det handler om at underminere tilliden til institutionerne: Regeringen, monarkiet, medierne - alting,« siger han og fortsætter:

»Den her slags historier er ideelle redskaber, som de bruger til at gøre det.«

Ifølge Martin Innes er profilerne en del af misinformationsgruppen Dobbelgänger, der systematisk arbejder med at sprede misinformation på nettet. Han fortæller til NBC, at gruppen ikke er en del af en efterretningstjenste, men at der er tale om private firmaer, der bliver hyret af den russiske stat til at sprede misinformation.

Over for NBC advarer Martin Innes om, at spredningen af misinformation i forbindelse med prinsesse Kates sygdom, kan være et forvarsel på, hvad der venter, når der inden længe er præsidentvalgkamp i USA.

