Det begynder »ganske pænt«.

Men så ser det desværre også ud til, at noget trækker op over os fra syd. Og det kan gøre det nødvendigt at huske både paraply og regnjakken.

For det ser ud til, at det kan blive »temmelig vådt«.

Det forklarer meteorolog Anja Bodholdt i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside denne fredag morgen.

Dagen lægger ellers »ganske pænt« ud »med tørvejr og flere steder også solskin«, som meteorologen beskriver det.

»Men efterhånden bliver det mere skyet, og et område med regn og byger trækker op over os sydfra og giver mange en temmelig våd eftermiddag,« forklarer Anja Bodholdt.

Temperaturen ser ud til at blive mellem 7 og 12 grader ud på dagen – men det vil nok føles koldere.

Det skyldes vinden, som ifølge Anja Bodholdt vil være »op til frisk omkring syd«, og derfor »vil det føles knap så varmt«.

»Vejret indbyder altså ikke just til, at man kan nyde påskefrokosten i det fri, men en gåtur ved strand eller i skov for at samle appetit til påskebordets fristelser er absolut en mulighed,« beskriver meteorologen dagens vejr i sin vejrkommentar.