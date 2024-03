Pierre-Emile Højbjerg er muligvis den første spiller, som landstræner Kasper Hjulmand skriver på sit holdkort. Og i tirsdagens kamp bar han første gang anførerbindet i testlandskampen mod Færøerne.

Men hjemme i dagligdagen i Tottenham er virkeligheden lidt mere dyster for Højbjerg.

Her er han under manager Ange Postecoglou blev degraderet til reservespiller – og det er ikke en rolle, som den danske midtbanekriger nyder.

»Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med det, der foregår i klubben. Det er ikke noget, som er en hemmelighed, men jeg behøver heller ikke lave ramaskrig omkring det,« fortæller Pierre-Emile Højbjerg.

Han understreger, at han ikke har slået op i banen i kampen om en startplads i London-klubben.

»Jeg kan lægge mit hoved på puden om natten og vide, at jeg giver det, som jeg skal for at overbevise træneren om, at han skal tro på mig.«

»Det gør han ikke for tiden, og træneren må forklare hvorfor. Men jeg ved, at jeg kan bidrage til holdet i Tottenham, og det skal jeg hjem og bevise igen.«

Der er allerede mange rygter om et klubskifte til sommer – men Højbjerg har lige nu kun øjnene på Premier League-sæsonen.

»Jeg er motiveret for at slutte sæsonen ordentlig af. Jeg er motiveret for, at Tottenham slutter sæsonen ordentlig af, og at vi blander os helt i toppen – selvom folk godt må grine ad os.«

»Men selvfølgelig er min situation ikke tilfredsstillende,« understreger den 28-årige danske landsholdsprofil.