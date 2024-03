18. april får København et nyt madmarked med 39 forskellige madkoncepter.

Det hedder Kajen og kommer til at ligge i shoppingcentret Fisketorvet på Kalvebod Brygge, skriver KøbenhavnLIV.

Fisketorvet, som først nu deler åbningsdatoen, har tidligere løftet sløret for en lang række af de spisesteder, som kommer til at være i centret.

Det er blandt andet Baobab, Rajissimo, Zócalo, Killer Kebab og Joe & The Juice, berettede København Liv i februar.

Nye spisesteder på Fisketorvet Her er nogle af de spisesteder, der vil være at finde i Fisketorvets nye madmarked, Kajen: Baobab Rajissimo Zócalo Killer Kebab Joe & The Juice Namaste Indian Royal Bake my Day Urban Sushi Rossopomodoro WokWok French Market Crispy Greens Glean Cyprus Miss Mums Sunset Boulevard Oha Manila Viet Aquavit Nordic Hotdog The Everest Warung Buns and patties Abu Kebab Københavner Grillen Kung Fu Kilde: KøbenhavnLIV

»Vi er blandt andet gået efter koncepter, som man ikke typisk vil se i centre, fordi vi gerne vil være det her københavnske og urbane sted, som spænder over den brede palet,« har chef for Fisketorvet, Helle Garcia, Korndal udtalt til KøbenhavnLIV.

Ifølge mediet vil der være direkte udgang til havnen og havnebadet ved Fisketorvet. Der vil også være udendørsservering langs hele centrets restaurantområde.

Madmarkedet består af i alt 6500 kvadratmeter.

På åbningsdagen vil der være smagsprøver og en dj.

Spisestederne vil følg centrets åbningstider.

