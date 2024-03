»Det er jo helt vanvittigt,« siger udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad (S).

To danske shariaforskere fortæller til B.T., at der stadig er problemer med muslimske mænd i Danmark, der nægter deres koner skilsmisse og indgår flere religiøse ægteskaber på én gang.

»Det er jo middelalderligt,« lyder ministerens reaktion.

Det er shariaforskerne Jesper Petersen fra Stavanger Universitet og lektor Niels Valdemar Vinding fra Københavns Universitet, der har sendt et opråb til regeringen.

I nogle muslimske miljøer opfattes kvinden kun som islamisk skilt, hvis manden har accepteret skilsmissen, fortæller forskerne.

Også selvom kvinden har fået en officiel skilsmisse hos de danske myndigheder.

Det udnytter nogle mænd til at afpresse kvinden og kræve, at hun for eksempel betaler penge for at få hans anerkendelse af skilsmissen.

Der er også eksempler på, at kvinder presses til at love, at de vil leve videre som singler efter skilsmissen, som shariaforsker Jesper Petersen viser et konkret eksempel på i videoen her:

De to forskere opfordrer regeringen til at sætte en stopper for problemet ved at ændre straffeloven.

»Vi gør ikke nok for at beskytte kvinderne. Nu er det på høje tid. Og jeg synes, vi her har nøglen til at komme problemerne til livs,« siger lektor Niels Valdemar Vinding.

Jesper Petersen stemmer i:

»Altså, det er i mine øjne en fuldstændig no-brainer,« siger han.

For det første skal det gøres ulovligt for mændene at stille urimelige modkrav til kvinderne, hvis kvinderne ønsker en skilsmisse, mener forskerne.

Derudover skal islamisk polygami også forbydes, mener forskerne. Flere af de islamiske ægteskaber har ingen borgerlig eller retlig gyldighed, og derfor er det ikke forbudt at indgå flere af dem.

Det udnytter nogle mænd til at fastholde kvinder, forklarer Jesper Petersen:

»Han kan fastholde sin kone i et ægteskab og stille urimelige betingelser for at acceptere en skilsmisse, mens han selv går ud og får en ny kone og kommer videre med sit liv,« siger Jesper Petersen og uddyber:

»Hvis du ulovliggør islamisk polygami, vil du kunne forebygge mange af de her problemer. Det vil være en game changer. Så kan manden kun komme videre med sit liv, hvis han også tillader kvinden at komme videre med sit.«

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad synes, det er nogle »gode forslag«:

»Jeg vil være den første til at stille mig op med forslag, der strammer garnet om nogle af de her middelaldertyper, der fastholder kvinder i ægteskaber eller kræver penge for, at de kan komme ud af dem,« siger ministeren.

»Men jeg skal lige have tid til at gennemgå det, før jeg sætter det på lovprogrammet.«

Skal det være ulovligt med islamisk polygami? Altså at indgå mere end ét andet ægteskabeligt forhold, som det hedder.

»Ja, polygami skal være ulovligt. Det er jo en gakket, skør idé, at man skal være gift med flere. Og hvis vi kan gøre mere for, at det i praksis bliver ulovligt, så vil jeg meget gerne se på det,« siger minister Kaare Dybvad.

Også Det Islamiske Trossamfunds imamer oplever problemer med nogle mænd, der truer imamerne, hvis imamerne hjælper kvinderne med at blive islamisk skilt fra mændede. Det fortæller imam Ahmad Ghofran til B.T.

Hans forslag til en løsning er at oprette et religiøst skilsmisseråd støttet af staten, som kan give imamerne mere autoritet over for mændene.

Hør de to forskere fortælle mere i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen. Blandt andet om imamer, der trues af vrede og voldsparate ægtemand, hvis imamerne forsøger at hjælpe kvinderne med skilsmisse: