Flammer, røg og ruiner blev begyndelsen på historien.

Etageejendommen Grøndalsbo i Vanløse brændte til jorden i marts 2022, hvor Rasmus Lynnerup havde boet siden 2009.

Siden den dag har han været stressygemeldt og fået krisepsykologhjælp. Rasmus og hans kæreste har måttet leje et nyt hjem, men har indtil nu ikke kunnet få vished for, om forsikringsselskabet ville dække den ekstra husleje i fire år og tre måneder.

Først lød svaret, at Topdanmark »ikke ønskede at forlænge genhusningsperioden, fordi boligforeningen selv havde forlænget processen.«

Men efter B.T. spurgte Topdanmark ind til sagen, ændrede selskabet pludselig holdning.

Rasmus Lynnerups kamp for at få et hjem efter branden begyndte tilbage i marts 2022.

Her blev en række forsikringsselskaber enige om, at de grundet den ekstraordinære situation gerne ville dække tre års genhusning for de 121 familier, der pludselig stod på gaden.

Men i takt med at ejendommen blev revet ned, blev tidsestimatet for, hvornår der ville stå et nyt hjem, også forskudt. 15 måneder blev lagt oveni.

En brand, der startede i taget, endte med at ejendommen Grøndalsbo i Vanløse brændte til grunden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og det har skabt problemer for flere af beboerne.

Det er nemlig ikke alle forsikringsselskaber, der har planer om at dække beboernes genhusning frem til 2026, og derfor risikerer de at skulle betale dobbelt husleje i et år og tre måneder, fordi der stadig er faste udgifter til de lejligheder, der endnu ikke er genopstået fra flammerne.

Branden i Grøndalsbo Den 25. marts 2020 startede en brand i taget på ejendommen Grøndalsbo i Vanløse. Det resulterede i, at 121 familier mistede deres hjem og ting, da den ikke stod til at stoppe. Det første estimat for genopbygningen var tre år. Alle forsikringsselskaber blev enige om, at dække genhusningen for de mange familier i den periode. Det skulle dog vise sig at tage 15 måneder længere, før der igen står en ejendom, som beboerne kan flytte ind i. Og det er altså ikke alle forsikringsselskaber, der vil dække genhusningen i den resterende periode.

»Vi har ikke fået et endeligt svar fra Topdanmark endnu. Men de fortæller os jo, at det er, fordi vi som boligforening har været med til at udskyde, hvor lang tid det tager at genopbygge lejlighederne. Og det har vi ikke,« siger Rasmus Lynnerup.

I et mailsvar til Rasmus Lynnerup, som B.T. har fået indblik i, skriver Topdanmark, at »boligforeningen har forlænget processen, da de har været ude og bede om nye tilbud fra entreprenører og dermed forlænget processen,« og derfor vil de ikke dække de resterende 15 måneder.

Ejerforeningen har heller ikke en opfattelse af, at den har forsinket processen, fortæller bestyrelsesformand i E/F Grøndalsbo, Michael Andersen.

Han understreger, at det første tidsestimat på tre år, som blev lavet kort efter branden, ikke på noget tidspunkt har været realistisk.

»Nogle af selskaberne bruger en retorik om, at vi som ejerforening har forhalet processen. Vi har gjort alt i vores magt for, at det skal gå hurtigst muligt,« siger bestyrelsesformanden.

Ejerforeningen bekræfter, at flere andre forsikringsselskaber har valgt at dække den forlængede genhusningsperiode til fulde.

Rasmus Lynnerups skæbne svævede i det uvisse i to år, og det har været intet mindre end frustrerende.

For selvom lejligheden forsvandt med ilden, så gjorde udgifterne til lejligheden ikke. Derfor har han stået overfor at skulle betale dobbelt husleje i 15 måneder.

»Vi er fanget i en svær situation. Det har jo stor økonomisk effekt på os,« siger han, og tilføjer:

»Hvis det ender med, at de ikke vil dække genhusningen den resterende tid, så får vi en rigtig besværlig situation. Vi kan ikke dække to huslejer på samme tid. Vi skal flytte langt væk fra København, før vi kan få en husleje nummer to, som vi kan betale.«

I perioden efter branden måtte både Rasmus Lynnerup og hans kæreste sygemelde sig fra deres arbejde grundet stress og modtage krisepsykologhjælp.

Hvis alt går efter planen, kan beboerne flytte hjem i sommeren 2026. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For selvom de fandt en lejlighed i Carlsbergbyen, hvor de har været glade for at bo, flyttede uvisheden også ind i det midlertidige hjem.

»Det var klart sværest i starten, men selvom der er gået to år, så er der stadig ekstremt meget usikkerhed,« siger han, og tilføjer:

»Hvordan vi skal planlægge vores liv, når vi ikke ved, hvad der skal ske? Det er jo ikke et overstået kapitel for os endnu.«

Rasmus Lynnerup har i to år ikke kunnet få Topdanmark til at sikre ham og hans familie genhusning de sidste 15 måneder. Men efter B.T. spurgte Topdanmark ind til sagen, skete der pludselig noget.

Nu fortæller Topdanmark til B.T., at selskabet har besluttet at hjælpe beboerne i den fulde periode.

»Som forsikringsselskab er vi her for at hjælpe, og vi har derfor besluttet at forlænge dækningsperioden for kunder, der er berørt af branden i ejendommen Grøndalsbo i Vanløse, frem til sommeren 2026. Det skyldes, at genopbygningen nu forventes at være færdiggjort på det tidspunkt,« skriver Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

Han understreger, at Topdanmark følger udviklingen løbende, og at de forsøger at »skabe størst mulig tryghed«.