Da Gunilla Palsholt sidste år mødte op hos sundhedsplejersken med sin syvårige søn i hånden, havde hun aldrig forventet at gå lamslået derfra.

Ikke mindst med et barn, der fra det ene øjeblik til det andet blev meget opmærksom på, hvad han måtte spise.

»Han fik udleveret en klistermærkebog, hvor han selv skulle udfylde fem søde ting, han måtte spise eller drikke på en uge. Og så fortalte de ham, at han fik for meget sukker. Jeg var helt mundlam. Materialet var lavet til børn, og ikke til os som forældre,« fortæller Gunilla Palsholt.

Familien er en af dem, der har været med i et pilotprojekt med navnet 'Er du for sød?', der i samarbejde med fødevareinstituttet DTU blev udrullet i Hvidovre Kommune i 2021.

Gunilla Palsholt vil efter deres oplevelse ikke længere lade sin søn gå alene til sundhedsplejersken. Foto: Privat

Et projekt, hvor børnene selv skulle være med til at monitorere, hvor mange søde sager, de fik på en uge – og så markere det med farverige klistermærker.

»I flere dage efter, havde vi et barn, der spurgte: 'Må jeg godt spise det her, mor?', 'Har jeg nok til på fredag?'. Han har aldrig været opmærksom på kost, og vi fik det helt dårligt, for han skal slet ikke vide alle de her ting endnu,« siger hun og fortsætter:

»Jeg blev selv overrasket over hans reaktion. Han er ret distræt, og kan dårligt huske sit gymnastiktøj – men det her kunne han godt huske.«

'Advarede andre forældre'

Familien besluttede sig kort efter for at smide klistermærkebogen i skraldespanden. Fortælle deres søn, at det var dem, der bestemte, hvad han måtte – og ikke måtte – spise.

Sørge for, at han fik et sundt forhold til mad, hvor det også var i orden at få fredagsslik eller et glas saftevand i hverdagen.

Og så besluttede Gunilla Palsholt sig ikke mindst for at advare andre forældre i klassen.

»Der var flere forældre, der fuldstændig frabad sig besøget, mens nogle gerne ville komme, men uden at tale om kost og få materialet,« siger hun og tilføjer:

»Det er fint nok, at man får 'undervisning' i sund kost, men jeg synes ikke, at det skal foregå foran barnet, men udelukkende være forældrenes ansvar.«

Hvilken evaluering/ feedback har I fået af projektet fra dem, der har deltaget?

Evalueringen af projektet viste, at indsatsen resulterede i et mindre forbrug af søde sager. Og at forældrene, der har deltaget i projektet, var rigtig glade for indsatsen. I pilotprojektet indgik der langt flere materialer og en del af evalueringen gik på, hvilke materialer forældrene har været mest glade for. Råderumsplakaten var en af dem, og derfor er den valgt til at blive brugt sammen med inspirationsbogen, som vi også uddeler.

Hvad mener I selvom pilotprojektet, og at barnet selv har skullet monitorere sit indtag af søde sager?

Vores egen erfaring er, at det for mange er en øjenåbner, der bringer en god samtale med sig, og at forældrene bliver overraskede over, hvor nemt, der kan ændres på små ting, der gør en stor forskel, som for eksempel at skifte saft ud med vand. De materialer, vi uddeler råderumspladen og klistermærkerne er ikke barnets ansvar. De er ment som en hjælp til forældrene i samtalen om søde vaner derhjemme. Materialerne skal ses i sammenhæng med resten af samtalen om søde vaner. Forældrene kan inden samtalen udfylde en sødmåler, der giver et overblik over, hvor meget de søde sager fylder og tager pladsen for det, som barnet skal vokse af. Samtalen handler om barnets generelle sundhed og kost og søde vaner er en del af dette. Tidligere var den samtale defineret af den enkelte sundhedsplejerskes egen forståelse af, hvad er var for meget, og hvad der var o.k. I dag er det forskningsbaseret evidens, der ligger bag vores vejledning til børn og forældre.

B.T. har foreholdt fødevareinstituttet på DTU og Hvidovre Kommune kritikken. I et skriftligt svar oplyser ledende sundhedsplejerske Ellen Bonde, at man kun har fået meget få negative henvendelser om materialerne i forbindelse med pilotprojektet:

»Vores egen erfaring er, at det for mange er en øjenåbner, der bringer en god samtale med sig, og at forældrene bliver overraskede over, hvor nemt, der kan ændres på små ting, der gør en stor forskel, som for eksempel at skifte saft ud med vand,« siger hun.

DTU tilføjer, at det er beklageligt, at nogle forældre har fået en opfattelse af, at børnene selv har skullet monitorere deres indtag, da det er »et forældreansvar«:

»Materialerne var ment som oplysning om, hvad der er plads til af det søde i en sund kost samt som inspiration til at få fokus på familiens indtag af søde sager og søde drikke derhjemme og til at give familierne et fælles sprog for det søde,« lyder det.

'Klistermærkerne ryger'

Pilotprojektet i Hvidovre Kommune, som Gunilla Pansholts søn har været en del af, er lige nu i gang med at blive videreudviklet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med 10 kommuner.

Målet med projektet er at nedsætte sukkerforbruget i de danske familier, der i dag er »alt for højt«.

Det fortæller Charlotte Kølln, der er ansvarlig for det, der kommer til at blive den videreudviklede udgave af ‘Er du for sød?’-projektet, der skal køre fra skolestart 2024 og tre år frem:

Det var en klistermærkebog som denne, Gunilla Palsholts søn fik udleveret. Her talte et glas sukkerfrit saftevand for eksempel som en ud af de 5 søde sager, man måtte indtage på en uge. Foto: Privat

»Der er nogle rigtig gode takter i pilotprojektet i forhold til at bevidstgøre familier om, hvor meget sukker, de spiser. Men der er også budskaber, vi er uenige i – og de principper udvikler vi bort fra,« siger hun og fortsætter:

»Det skal ikke være børnenes ansvar, og derfor ryger klistermærkebogen og den løftede pegefinger også. Det skal være forældrenes ansvar.«

En forælder stiller en kritik af, at deres barn har været med til samtalen og efterfølgende været meget opmærksom på kosten og søde sager. Er det planen, at barnet skal med til samtalen i det nye projekt?

»Det er hensigten, at børnene i 0.-klasserne skal med, men der er fokus på, hvordan man bedst muligt kan gøre samtalen god for både forældre og børn,« siger Charlotte Kølln.

Men bliver det så ikke på en måde også børnenes ansvar? Hvis de altså sidder med til samtalen?



»Det er en meget svær balancegang. Det er forældrene, der skal skabe rammerne, men børn tager ikke skade af at vide, hvor meget der er plads til. Der er en forskel på viden og ansvar,« siger hun og fortsætter:

»Og nu er vi ikke kommet til det endnu, men samtalen foregår på en måde, så børnene kan være til stede. Men sundhedsplejersken kan tage en opfølgende samtale med forældrene, hvis der er behov for at tale om noget uden, at barnet hører det.«

I første omgang bliver det videreudviklede projekt udrullet i ti kommuner, mens håbet ifølge Charlotte Kølln, er, at det skal bredes ud og implementeres i hele landet.

Med det nye projekt, vil klistermærkebogen blandt andet blive erstattet af en informationsfolder til forældrene, et digitalt univers og en 'Er du for sød'-måler, hvor forældrene kan tracke, hvor meget sødt børnene har spist på en uge.