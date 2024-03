En lille uge på egen hånd.

Det er, hvad der venter for Caroline Wozniacki, der skal til Portugal uden børn, mand eller trænerfaderen Piotr.

Hun fortæller til TV 2, at hun tager kampene for det danske landshold uden sit faste 'hold' på sidelinjen, hvilket er første gang siden comebacket i sommer, at hun prøver at gå solo, mens familien bliver hjemme i Miami.

Hun får dog selskab i Sydeuropa, for efter planen skal hun spille Billie Jean King Cup med de t danske landshold fra 8. til 13. april, og det ser hun frem til.

Caroline Wozniacki overlader trygt børn og hjem til manden David Lee og resten af familien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er første gang siden 2015, at hun er med i rødt og hvidt.

»Jeg har ikke spillet for landsholdet i et stykke tid. Nu tog jeg selvfølgelig fire års fri fra tennis helt generelt, så det bliver fedt at spille for de rød-hvide farver igen, og så har vi et OL, hvor jeg gerne vil kvalificere mig,« lød det over for TV 2s udsendte i Miami.

Wozniacki har dog døjet med en skidt tå, hvilket har skabt tvivl om det længe ventede landsholdscomeback.

Til B.T. har Dansk Tennisforbund dog fortalt, at de regner med hende.