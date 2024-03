Arla har kommet mere vand i deres smørbare produkter fra Kærgården og Lurpak.

Det er sket af hensyn til kvaliteten, lyder det, men den forklaring køber kok ikke.

Hos Arla forklarer de i særdeleshed om Kærgården, at man har ændret opskriften et par gange.

»Vi oplevede, at Kærgården var blevet blødere, især når den havde stået på bordet i lidt tid,« lyder det i skriftligt svar fra Arlas presseafdeling til B.T.

»Den lidt større mængde vand er med til at stabilisere produktet, lige præcis nok til at konsistensen er lidt fastere, særligt når det står på bordet. Vi har ikke ændret på hverken processen eller ingredienser.«

Fra Arla oplyser man, at det senest skete i efteråret, at man sænkede indholdet af fedt fra 72 til 70 procent, og erstattede med vand.

Det var i første omgang en bruger på det sociale medie Reddit, der satte spørgsmålstegn ved kvaliteten af de smørbare produkter.

Sider på internettet viser tal, der tyder på, at både Kærgården og Lurpaks smørbare produkter hver især havde fem procent mere fedt i sig for fire år siden - i 2020.

Tidligere har Kærgården indeholdt mindre vand, end den gør i dag, lyder det fra Arla.

Fra Arla lyder det dog, at det ikke har været muligt at hente oplysninger om, hvad der indgik i produktet dengang.

Thomas Alcayaga, der er kogemand og smagstester for B.T., køber dog ikke forklaringen med, at man tilsætter vand for bedre kvalitet.

»Jeg synes, det lyder som en dårlig undskyldning,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, det handler om, at man vil spare penge. Det er jo ikke vandet, der koster mere, det er fedtet.«

Han forklarer dog, at vandet godt kan være med til at stabilisere produktet i en emulgering.

Det er bare delen med, at mere vand skulle betyde bedre kvalitet, han ikke køber.

Hos Arla slår de dog fast, at det ikke handler om kroner og ører, når man ændrer i opskriften.

I en mail har B.T. spurgt ind til, om den nye opskrift hænger sammen med økonomi.

Kan I afvise, at indholdet af vand har noget med priser og stigende inflation at gøre?



»Løbende justeringer af produkter er helt almindelige og nødvendige for at kunne levere den smag, konsistens og kvalitet, som forbrugerne er vant til fra Arla,« lyder det fra Arlas presseafdeling.