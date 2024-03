Forestil dig, at du har sat en opvaskemaskine over.

Du tømmer den først dagen efter, stiller glassene på et viskestykke, så det værste væske bliver fjernet. Du vender dig om og pludselig hører du en mindre eksplosion.

Det var det, der skete for Ulrik Valeur, da han forleden tømte opvaskemaskinen.

For uden grund sprang det stuetempereret glas i stykker, så glasskår røg flere meter ud i køkkenet og ind i stuen. Eksploderede ud af det blå.

»Jeg synes, at det er en farlig situation. Jeg tømte jo opvaskemaskinen, og den var fra dagen før, så den var ikke en gang varm.«

»Jeg stillede det på bordet. Og så kunne jeg bare høre et brag som en ordentlig bordbombe. Der var virkelig nogle kræfter i det.«

Ifølge Ulrik Valeur og de billeder, som B.T. har modtaget, så er glasset sprængt fuldstændig i stykker. Der er glasskår over hele bordet.

»Glasskårene har haft så meget tryk på, at de røg ind i stuen også. Men det mærkeligste var, at glasset ligger og syder bagefter.«

Det var denne type glas, som sprang i luften. Foto: Privat Vis mere Det var denne type glas, som sprang i luften. Foto: Privat

»Man tænker da, hvad der kunne være sket, hvis jeg eller mine børn drak af det, mens det sprængte i luften.«

»Jeg tør ikke bruge glassene fremadrettet.«

Claus Valeur kontaktede herefter Ikea og fortalte, at hans glas af modellen Pokal sprængte i luften.

Ikea bekræftede herefter overfor Ulrik, at man er bekendt med, at deres glas går i stykker.

»Ud af de mange millioner af Pokal-glas, som Ikea sælger verden over, er der tale om en lille promille af vores glas, der går i stykker. Derfor har vi ikke et generelt problem med sikkerheden i glassene. Der er heller ikke konstateret systematiske fejl på dem,« skrev Ikea i en mail til Ulrik.

Herefter er han blevet tilbudt en refundering af værdien af samtlige af sine Pokal-glas.

Til B.T. understreger Ikea i en mail, at de tager sagen meget alvorligt.

»POKAL glasset, som henvendelsen her drejer sig om, er et af vores mest solgte glas. Vi oplever meget få henvendelser som disse, men tager alle henvendelser meget seriøst og sikrer kontinuerligt, at produkterne testes efter vores strenge krav til sikkerhed.«

»For glas gælder det, at glas er skrøbeligt og altid skal håndteres med forsigtighed. POKAL glasset er lavet af hærdet glas og har derfor god termisk modstand ved pludselig temperaturændring. Omfattende tests viser, at hærdet glas ikke går i stykker af sig selv uden nogen ekstern indflydelse.«

»Ligesom alle andre glas, er hærdet glas følsomt over for mekanisk påvirkning såsom bankning, slag eller ridser. Hvis glasset udsættes for dette, kan glasset bryde spontant timer eller dage efter påvirkningen sker. Påvirkningen kan være sket under for eksempel transport, håndtering eller vask hos kunden. Det kan eksempelvis ske, når man stabler glassene, så kan de få ridser og blive banket. Derfor skriver vi også på vores website og i brugsanvisningen, at glassene ikke må stables.«