Seks ord. Det var alt, talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, gav, da han blev spurgt ind til at række videoer, der hen over weekenden er dukket op.

Videoer, der angiveligt viser en brutal og hårdhændet håndtering og afhøring af de mistænkte bag fredagens terrorangreb nær Moskva.

Det skriver CNN.

Sent søndag aften og natten til mandag blev i alt fire mænd, der er de hovedmistænkte bag det rystende angreb på koncertsalen Crocus City Hall uden for den russiske hovedstad, hvor mindst 137 personer meldes dræbt, fremstillet for en dommer.

Her ses en af de hovedmistænkte i retten i Moskva søndag aften. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

Da de dukkede op i retssalen, var de alle slemt forslåede.

Flere havde skader og sår i ansigterne, og én enkelt af de mistænkte blev rullet ind i retslokalet i en kørestol.

Der blev ikke givet en officiel forklaring på deres tilstand – men ifølge blandt andet BBC er brutale videoer af forhørssessioner af de mistænkte tilsyneladende blevet lækket.

Videoernes ægthed er dog ikke uafhængigt verificeret.

En af de mistænkte blev kørt i kørestol ind i retslokalet. Foto: Tatyana Makeyeva/AFP/Ritzau Scanpix

Også det norske medie NRK skriver, at der både er dukket videoer og billeder op på russiske Telegram-konti, som – angiveligt – viser en hård behandling af de mistænkte (og vi advarer om voldsomme beskrivelser i det følgende).

På et af billederne ligger en af de mistænkte tilsyneladende på gulvet med bukserne trukket ned og et elektrisk apparat forbundet til sit underliv.

I en anden video, som ifølge NRK skal vise anholdelsen af en af de andre mænd, kan man angiveligt se ham få skåret sit øre af og lagt ind i hans egen mund.

Da manden mødte op i retten, havde han en kraftig forbinding om sit ene øre – uden der blev givet en forklaring på det.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov (arkivfoto). Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Mandag stillede Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, op for at svare på journalisters spørgsmål, og i den forbindelse spurgte CNN ind til forlydenderne om, at de fire mænd skulle være blevet tortureret efter at være blevet pågrebet.

Helt præcist lød mediets spørgsmål således:

»På videoerne fra retten kan man se, at de anklagede har synlige tegn på vold: Blå mærker, et hævet ansigt, et bandageret hoved dækket af blod, en af dem sidder i en kørestol og med lukkede øjne. Tidligere er der dukket videoer og fotos op på nettet, som tyder på tortur. Hvad skete der med dem, og hvordan kan du kommentere på det?«

Til det svarede Peskov de blot seks ord:

»No, I leave this question unanswered,« som oversat til dansk betyder: »Nej, jeg lader dette spørgsmål stå ubesvaret.«

Han nægtede også at kommentere den militante bevægelse Islamisk Stats påstand om, at en gruppe inden for IS har taget skylden for angrebet.

I weekenden offentliggjorde IS også grafiske optagelser, der viser, hvordan der bliver skudt på publikum inde i koncertsalen.

Videoen har BBC verificeret som ægte.

De fire hovedmistænkte mænd er blevet identificeret som 32-årige Dalerdzhon Barotovitj Mirzojev, 30-årige Murodali Ratjabalizoda, 25-årige Shamsidin Fariduni og 19-årige Muhammadsobir Fajzov.

De er alle fire ifølge CNN blevet varetægtsfængslet indtil den 22. maj, oplyser byretten i Moskva via Telegram.

Hvis de dømmes skyldige, kan de ifølge den russiske straffelov straffes med op til livsvarigt fængsel.