Markedet forventer, at renten skal ned tre gange i år, og den amerikanske centralbank har for få dage siden signaleret det samme.

Men Michael Friis Jørgensen, aktiechef i HC Andersen Capital, er af en ganske anden opfattelse. Han mener nemlig ikke, at renten i verdens største økonomi kommer ned inden året er slut.

»Jeg stiller mig nok i den lejr, der ikke forstår Federal Reserve (Fed red.), og jeg tror ikke, at der kommer rentefald i år. Økonomien buldrer derudad, så hvis Fed sænker renten, tror jeg, de begår en fejl.« siger han til Euroinvestor og tilføjer, at han godt ved, at det er et »far out« – altså et langt ude – gæt.

Michael Friis Jørgensen påpeger blandt andet, at inflationen i USA stadig er for høj. Den amerikanske centralbank sigter efter en inflation på 2 pct., men virkeligheden er noget anderledes. De seneste inflationstal er fra februar og her landede tallet på 3,1 pct. mod 3,2 pct. i januar.

»Inflationen flader ud, og vi kan se, at økonomien accelerer voldsomt i USA,« siger aktiechefen. Han henviser også til det såkaldte 'kongetal', der måler beskæftigelsen uden for landbruget i USA.

Der blev i februar skabt 275.000 nye job på den anden side af Atlanten, hvilket var markant mere end de ventede 200.000.

»Man så dog reaktionen i går, og man ser den i dag. Fed droppede ikke the mic. De gjorde det modsatte,« siger Michael Friis.

Reaktionen, som han referer til, er, hvordan markedet tog imod meldingen om, at centralbanken tidligere på ugen meddelte, at man fastholder renten uændret for femte rentemøde i streg, men at der samtidig blev signaleret tre sænkelser af renten inden årets udgang.

Det fik de amerikanske aktier til at skyde i vejret, og ledende amerikanske aktieindeks – S&P 500, Nasdaq og Dow Jones – lukkede i nye rekorder.

Også torsdag var der fart på markederne i USA, hvor alle indeks igen lukkede højere.

Michael Friis Jørgensen mener, at Fed »godt ved, hvad de gør.«

»De har sluppet markedet løs igen de næste 14 dage, ligesom de gjorde tilbage i december.«

Om to ugers tid lander friske tal for jobskabelse og inflation i USA, og det ser Michael Friis Jørgensen frem til. De kan nemlig hurtigt ændre investorernes syn på den amerikanske økonomi.

