Han har både et lager af mad, vand og strøm. Og skulle uheldet være ude, har han også en fiskestang og en båd.



Jubii-milliardæren Martin Thorborg er bekymret for konsekvenserne, hvis Danmark får alvor bliver ramt af hybridkrig. Han har boet i USA og ved, hvordan folk kan gå i panik, når forsyningerne svinder.

»Hvis man ikke har forsyninger til en uges tid, så synes jeg ærlig talt, at man er uansvarlig,« lyder det fra Thorborg, der derfor har et godt fyldt lager i sit hjem på Strandvejen nord for København.

»Jeg bliver sikkert latterliggjort for mine holdninger, men jeg ved, jeg får ret,« siger han.

Martin Thorborg har også en fiskestang, og han kan godt lide at fiske.

Siden Putin invaderede Ukraine, er der kommet større fokus på at 'preppe' (engelsk slang for at forberede sig til en nødssituation).

Både i Norge og Sverige har regeringerne de seneste måneder opfordret borgerne til at have mad og drikke nok til mindst 72 timer på lager. I Sverige har regeringen direkte sagt, at man 'bør forberede sig på krig'.

Senest er prepper-bølgen også begyndt at nå danskerne. Flere beredskabsfolk, politikere, kendte og andre danskere har fortalt, at de er begyndt at fylde deres lagre op.

Martin Thorborg begyndte at opbygge sit lager op kort efter invasionen af Ukraine.

»Jeg har i hvert fald til 14 dage,« siger han og tilføjer i sjov:

»Og så har jeg rødvin til et år. Men det er af andre årsager.«

Hvor meget har du på lager?

»Lige nu har jeg rigtig meget, for min søn på 17 år har åbnet en nødshop, hvor han sælger nødmad, der kan holde sig i 25 år. Så lige nu vil jeg kunne klare mig i flere måneder.«

Hvis du ser bort fra din søn, hvad er det så, du har på dit lager?

Martin Thorborg .

»Pasta, ris, dåsetun, flåede tomater. Og så 50 liter vand.«

Er der noget specielt dåsemad, du rigtig godt kan lide?

» Nej, og hvis det virkelig bliver aktuelt, så tror jeg, at jeg får andet at tænke på, end hvor godt det smager.«

Hvorfor synes du, at det er nødvendigt at 'preppe'?

»Fordi vi allerede befinder os i en i hybrid krig nu.«

Han henviser blandt andet til den seneste tids gps-jamming, der blandt andet ramte Københavns lufthavn, og som man formoder, at Rusland stod bag.

Kun et spørgsmål om tid

Han mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før Danmark bliver ramt på vigtig infrastruktur som vand eller strøm:

»Vi er utroligt sårbare, hvis strøm, vand og mobilmaster ryger. Så bryder samfundet sammen i løbet af timer,« siger han og tilføjer:

»Jeg har boet i Florida i fire år, og jeg ved, hvad der sker, når der er orkaner, og samfundet er uden strøm i en uge. Så begynder der at løbe røverbander rundt, og folk bliver irrationelle. Det ligner ragnarok, og der gider jeg ikke at stå i kø i supermarkedet med et Dankort, der ikke virker.«

Martin Thorborg, der her ses med sin kone Jannie Buch Thorborg, har nok mad til flere måneder.

Hvad er det vigtigste for dig at have på lager?

»Strøm og vand er det vigtigste. Har jeg de to ting, så skal det nok gå. Man kan jo leve uden mad rigtig længe, men uden vand, så er man på røven rigtig hurtigt.«

»Og så jeg har købt nogle kraftige jodtabletter på Amazon bare i tilfælde af, at de bomber et atomkraftværk et sted, og der kommer noget nedfald ned hos os.«

Føler du, at du mangler noget på dit lager?

»Nej. Og jeg har en fiskestang, så hvis det går helt galt, kan jeg gå ned i Øresund og fiske. Jeg har endda også en båd.«

Har du din egen elforsyning?

»Jeg har købt et stort solcelleanlæg med store batterier, så hvis strømmen ryger, så slår mit anlæg over på et nødanlæg, som gør, at jeg har én fase, som jeg kan bruge til at oplade min telefon eller tænde for min ovn. Og så har jeg nogle gasflaske til min grill, så jeg kan varme min mad.«

Ikke enig med statsministeren

Statsminister Mette Frederiksen har ellers meldt ud, at der ikke er nogen grund til panik, og at danskerne ikke behøver at have mad på lager. Hvorfor er du ikke enig?

»Det undrer mig, at når man i Norge, Sverige og Finland har en klar kommunikation til borgerne om, hvad man skal have liggende derhjemme, og hvad man forventer af folk, at man så gør det modsatte i Danmark. Jeg synes ikke, der er særlig meget panik over at have mad nok til en uge.«

Er du bekymret for, at der kan opstå panik, hvis vores infrastruktur pludselig går ned?

»Jeg ved godt, at jeg ikke dør af sult, men jeg ved, at når tingene bliver irrationelle, så bliver det farligt at gå ud, fordi folk vil panikke.«

Men alligevel vil du ikke kalde dig en 'prepper'?

»Prepping for mig er en livsstil, som nogen af dem man ser i USA, hvor man straks tænker på beskyttelsesrum, gasmasker og våben. Jeg har ingen våben, og jeg går heller ikke ned i en skyttegrav.«

Martin Thorborg fortæller, at han har en ven i USA, der har et arsenal af våben og som blandt andet har lavet en flugtplan med en jægersoldat for, hvordan han kommer fra sit hjem til et bjerg, hvor han har lavet et beskyttelsesrum.

»Dét er en prepper. Jeg vil sige, at jeg er en forberedt borger. Almindelig sund fornuft.«