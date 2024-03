En færgetur mellem Oslo og Kiel er blevet spoleret af en ordentlig omgang mavesyge.

Det skriver det norske medie VG.

Det er færgeselskabet Color Line, der har måttet aflyse en tur mellem den norske hovedstad og den nordtyske by på grund af mavesyge.

»Efter tilfælde af mavesyge blandt gæster og ansatte på Color Fantasy på ruten mellem Oslo og Kiel, har Color Line besluttet af aflyse dagens sejlads med henblik på at gennemføre yderligere smittebeskyttelsesforanstaltninger,« skriver selskabet i en pressemeddelelse.

På den færgetur, der er ankommet til Oslo søndag, er der blevet registreret hele 70 tilfælde af smittede med den ubehagelige mavesyge.

Det er fortsat uafklaret, hvad der satte gang i udbruddet, men ifølge smittekontrollen er der intet, der tyder på, at det stammer fra maden på færgen.

Den aflyste afgang, der skulle have sejlet fra Oslo mod Kiel klokken 14 søndag, berører 1.800 passagerer.

Selskabet får ros af smittekontrollen for at have iværksat gode foranstaltninger.