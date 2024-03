Svaret har vakt stor debat.

Dels fordi, at statsminister Mette Frederiksen (S) hentydede, at danskerne bør arbejde lige så meget, som russerne gør, men nu viser det sig også, at en del af svaret var lodret forkert.

Det skriver mediet Tjekdet, der har tjekket om påstanden holder vand.

»40 procent af Ruslands BNP er nu krigsøkonomi,« sagde Mette Frederiksen.

Og det lyder da også som overordentligt meget i et land, hvor vi kæmper for at komme op på de to procent, som NATO-målsætningen lyder.

Men det er så heller ikke helt rigtigt. I hvert fald ikke ifølge en række eksperter, som Tjekdet har forhørt sig med.

De anslår nemlig begge, at der bruges mellem otte og ti procent af BNP på forsvaret i Rusland.

Og tidligere i marts sagde EUs rådspræsident, Charles Michel, at Rusland »ser ud til at bruge seks procent af sit BNP på forsvar i år«.

Men Mette Frederiksen har øjensynligt ikke grebet de 40 procent ud af den blå luft.

Ifølge eksperterne bruger Rusland nemlig 30-40 procent af deres offentlige udgifter på forsvaret. Men der er altså forskel på de to ting.

Statsministeriet anerkender da også fejlen.

»Statsministeren mente budget og ikke BNP. Det er bredt vurderingen, at Rusland har afsat omkring 40 procent af landets statsbudget til forsvar og sikkerhed. Rusland har dermed omlagt sin økonomi til en krigsøkonomi,« skriver ministeriet i et skriftligt svar til mediet.

Det var på et debatmøde om Danmarks støtte til Ukraine tirsdag, at svaret faldt.

»Samlebåndene kører i Rusland 24/7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, er, at vi gerne vil arbejde mindre. For russerne går ikke hjem. De fortsætter,« sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

»40 procent af Ruslands BNP er nu krigsøkonomi.«

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen.