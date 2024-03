Hun kender det selv alt, alt for godt.

Den 52-årige tidligere Beverly Hills 90210-stjerne Shannen Doherty har i otte år levet med kræft. For fire år siden fik hun konstateret stadie fire-kræft, som havde spredt sig til både hjerne og knogler.

Fredag sendte hun så en særlig hilsen til britiske prinsesse Kate, hvor hun blandt andet roser hende for at udvise en »særlig styrke«.

Doherty langer også ud efter de mange rygter og offentlige spekulationer, som prinsessens sygdomsperiode har været omgærdet af.

Shannen Doherty fik konstateret brystkræft i 2015. Siden har kun kæmpet mod sygdommen, der nu har spredt sig til knoglerne. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix Vis mere Shannen Doherty fik konstateret brystkræft i 2015. Siden har kun kæmpet mod sygdommen, der nu har spredt sig til knoglerne. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

»Angreb fra konspirationsteorier og sygelig nysgerrighed har tvunget hende til at forklare sig over for offentligheden, før hun selv har affundet sig med situationen og for alvor fået forklaret det over for sine børn,« skriver Shanne Doherty i et opslag på Instagram.

»Jeg beder til, at det her er en anledning til at lære at respektere andre menneskers privatliv, uanset om de er offentlige personer eller ej,« skriver hun før hun slutter af med at rose den britiske prinsesse:

»Og prinsesse Kate, jeg beundrer din styrke igennem de endeløse angreb, du har været udsat for, mens du er blevet ramt af kræft.«

Shannen Doherty blev første gang diagnosticeret med brystkræft tilbage i 2015.

To år senere blev hun erklæret kræftfri, men i 2020 fik hun tilbagefald. I sidste måned fortalte hun til People, at kræften nu har spredt sig til knoglerne.

Shannen Doherty blev særligt kendt for sin rolle som Brenda Walsh i serien 'Beverly Hills 90210" og serien 'Charmed', der også er kendt under titlen 'Heksene fra Warren Manor.

Lyt til B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen' her, eller hvor du plejer at høre podcast.