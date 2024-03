Det bliver Pernille Skipper, der kan sætte sig i formandsstolen hos Coop.

Det står nu klart, efter fristen for at opstille nye kandidater udløb natten til lørdag.

»Et kæmpe scoop,« har B.T.s pengechef, Niels Philip Kjeldsen, tidligere sagt om Pernille Skippers formandskab for supermarkedsvirksomheden.

Og den betegnelse står han ved, nu hvor det står klart, at det bliver Pernille Skipper, der tidligere har været politisk ordfører for Enhedslisten, der skal stå med opgaven.

En stor opgave venter Pernille Skipper, mener Niels Philip Kjeldsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En stor opgave venter Pernille Skipper, mener Niels Philip Kjeldsen. Foto: Bax Lindhardt

»Det bliver en kæmpe opgave, men det ville det blive for alle lige nu i Coop. Jeg synes faktisk, det er et spændende valg,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Coops kriser er mange – lukningen af Irma, opstarten af den nye kæde Coop, udfordringer med at gøre danskerne rigtig glade for 365 Discount og en generel mangel på kunder.

»Pernille Skipper træder ind i et kriseramt Coop, som er i gang med kæmpestore omvæltninger. Så det er en stor opgave. En rigtig stor opgave,« mener pengechefen og fortsætter:

»Det er vigtigt, at hun kan tegne en profil udadtil, som helt almindelige forbrugere køber ind på. Coop har et ret akut problem, som er, at kunderne handler for lidt i deres butikker. Det problem er hun nødt til at bidrage til at løse.«

Pernille Skipper bliver den 20. april officielt ny formand for Coop. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Pernille Skipper bliver den 20. april officielt ny formand for Coop. Foto: Søren Bidstrup

Valget af Pernille Skipper har fået en hård medfart blandt erhvervskommentatorer i Danmark.

Blandt andet i medier som Berlingske og Detailwatch.

Men B.T.s Niels Philip Kjeldsen er ind til videre optimistisk omkring Pernille Skippers fremtid i Coop.

»Jeg synes egentlig, det er et interessant valg. Pernille Skipper har en skarp profil, som flugter med meget af det, Coop gerne vil. Hun er en tydelig kommunikator,« siger han.

Pernille Skipper var politisk ordfører for Enhedslisten fra 2016 til 2021, hun måtte forlade posten på grund af partiets rotationsprincip.

Siden da har hun blandt andet været politisk analytiker på TV 2.