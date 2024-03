Den velkendte klokke ned af parcelhusvejen, der med det samme får børnene til at plage om is.

Situationen er genkendelig for mange, men pludselig i november hørte klokkerne ikke længere til under navnet Hjem-Is, men i stedet Fråst.

Fredag erkendte selskabets direktør, Torben Meng, til Finans, at navneskiftet var en klokkeklar fejl, og at de nu vil skifte tilbage til Hjem-Is.

Men Hjem-Is er ikke det eneste selskab, der har skiftet navn, også Sportmaster hedder nu Sports World.

Til TV 2 forklarer brandingekspert og partner i reklamebureauet Mensch, Frederik Preisler, hvorfor det kan være en svær øvelse for velkendte brands at skifte navn.

»Vi er emotionelle væsner. Vi kan ikke så godt lide, når holdepunkterne, som vi har i vores historie, bliver slettet,« siger Frederik Preisler.

Hjem-Is blev grundlagt for næsten 50 år siden, og det er altså en tradition, der har været en del af mange danskeres barndom, man piller ved, når man forsøger at ændre navnet, forklarer eksperten.

»Kunderne har reageret negativt på det ekstra navn og har savnet vores fokus på is. Hjem-Is er navnet, og det går vi nu tilbage til og erkender, at det var en fejl med det andet navn,« sagde direktør Torben Meng fredag til Finans.

Lanceringen af et nye navn i november betød nemlig også, at det ikke kun skulle være is, der var til salg i de blå biler.

Nu skulle man også kunne købe mad som frysepizza, risotto og lasagne.

Men nu skal is »atter fylder mere i bilen«, forklarer Torben Meng.