For en erfaren DBA-bruger er det nærmest instinktivt, at man ved en interessant salgsannonce starter med at rette blikket mod det øverste højre hjørne og få følgende spørgsmål besvaret:

Er brugeren MitID-valideret?

Det har nemlig hidtil været den bedste sikkerhedsforanstaltning, hvis man vil undgå at blive svindlet.

Men svindlerne er som altid et skridt foran, og det er de også her.

B.T. kunne nemlig tidligere på ugen fortælle, hvordan netop MitID-validerede DBA-profiler er en handelsvare på det sortemarked på flere sociale medier.

Nu oplyser politiets nationale enhed for særlig kriminalitet (NSK) så til B.T., at man 'er på sagen'.

»NSK er bekendt med, at kriminelle benytter såvel verificerede konti som muldyrs bankkonti til at forsøge at sløre sporet fra deres kriminalitet, og at de forsøger at skaffe disse via lukkede grupper på forskellige sociale medier enten mod betaling eller andre tjenester,« lyder det i et skriftligt svar fra Kresten Munksgaard, der er leder af Forebyggelse og Analyse i Nationalt Center for It-kriminalitet (NCIK).

Det er på flere lukkede Facebook-grupper, hvor der blandt andet også sælges hårde stoffer, falske pas, kopivarer og stjålne cykler, at B.T. har fundet flere opslag fra anonyme brugere, som altså ønsker at betale for en MitID-valideret DBA-profil.

I et af tilfældene tilbyder en anonym mand 1.500 kroner pr. dag, hvor vedkommende kan benytte en andens validerede profil.

»Betaler 1.500+ om dagen for MitID verificerede DBA-konti. Like opslaget eller skriv i kommentarfeltet, og jeg kontakter dig,« lyder opslaget fra en anonym mand i en af grupperne, hvor der er omtrent 4.400 medlemmer.

Her ses opslaget med en mand, der tilbyder 1.500 kroner om dagen for at bruge andres MitID-validerede DBA-profiler Vis mere Her ses opslaget med en mand, der tilbyder 1.500 kroner om dagen for at bruge andres MitID-validerede DBA-profiler

Men selvom det måske virker som et lokkende tilbud, så understreger politiet, at man på papiret kommer til »at medvirke til alvorlig kriminalitet.«

»Politiets klare råd er, at man aldrig stiller hverken sine verificerede konti, MitID eller bankkonti til rådighed for andre, både fordi det er ulovligt at medvirke til kriminalitet og hvidvask, og fordi sporene dermed vil pege på kontoindehaveren,« siger Kresten Munksgaard og fortsætter:

»Samtidig risikerer man også at medvirke til meget alvorlig kriminalitet.«