Da kong Frederik og dronning Mary for nyligt var i teateret, blev de modtaget med en overfusning.

For da kongeparret onsdag ankom til Operaens kongeloge for at overvære opsætningen af Händels 'Saul' gav en uidentificeret mand sig til at råbe af dem.

Det skriver Her&Nu.

De resterende gæster i Operaen rejste sig op i respekt for de kongelige gæster, men inden de nåede at sætte sig ned igen, gav en mand sig til at råbe: 'Republik nu!'

Det republikanske stunt blev ikke taget godt imod, for mandens tilråb blev mødt med buhen fra resten af publikum i salen.