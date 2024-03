Tre politibiler og to ambulancer er til stede ved en Rema 1000-butik i Børkop.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge avisen modtog politiet en anmeldelse klokken 08.53 om noget, der er foregået inde i Rema 1000-butikken.

Det er uvist, hvad der præcist er sket.

Lidt efter klokken 11.30 oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T., at man undersøger et mistænkeligt forhold – og at man formentlig vil være til stede i et stykke tid.

Vagtchef Halfdan Kramer siger til Vejle Amts Folkeblad, at der ikke er sket et røveri, og at ingen ansatte er kommet til skade.

Men det, der er sket, har foregået inde i selve butikken, hvorfor den også er lukket i øjeblikket.

Flere betjente havde i øvrigt også skudsikre veste på ifølge lokalmediet.

B.T. følger sagen.