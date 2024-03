Af og til vågner hun midt om natten med koldsved på panden, sætter sig op i sengen og rusker i sin sovende mand.

»Så spørger jeg Anders, 'shit, har vi tænkt over det? Og det?' Og når han så siger ja, bliver jeg helt lettet. 'Okay'. Så kan jeg sove igen,« fortæller Lene Beier. Med en stor og hjertelig latter.

Koldsveden udspringer ikke af ingenting.

Den populære TV 2 vært har nemlig kastet sig selv og familien ud i et kæmpe vendepunkt i livet. Som nu nærmer sig med meget hastige skridt.

De vinker farvel til Danmark for at drive hotel i Østrig. For at blive 'kromutter', som hun kalder sig selv.

Det var sidste forår, at Lene Beier første gang fortalte om familiens planer. Som dog først kunne realiseres, når de havde solgt dét hus i Dragør, som de seneste otte år har været deres base.

Nedtælling i gang

Nu er det solgt. 1. maj er dét kapitel i deres liv slut. Nedtællingen er i gang.

Lene Beier sidder i det store køkkenalrum, som hun snart skal vinke farvel til. Spisebordet, stolene, ja hovedparten af deres møbler har de solgt med.

»Jeg er ikke nostalgisk, og vi vil alligevel ikke kunne have så mange ting med, når vi skal bo i en lejlighed på hotellet,« smiler hun bare. Med samme ubekymrede lethed som vi kender fra tv.

Men så er det altså, at det pludselig er nogle helt andre praktiske tanker, der finder vej i hendes hjerne. Midt om natten.

»Det kan være alt muligt,« siger hun og nævner bekymringen for, at der efter at de er flyttet, opstår komplikationer som følge af den operation, som den ene søn lige har været igennem. At hun selv lider af en kronisk sygdom.

»Og hvordan får vi overført drengenes skolefiler til en skole dernede? Og hvad med ham dér?« spørger hun så og peger på den ti år gamle cockerspaniel Bruce Wayne.

Kan ti år gamle Bruce Wayne klare flytningen til Østrig? Det kan Lene Beier godt være bekymret for. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kan ti år gamle Bruce Wayne klare flytningen til Østrig? Det kan Lene Beier godt være bekymret for. Foto: Bax Lindhardt

»Kan sådan en gammel sjæl overhovedet holde til at blive flyttet til et andet land? Og vores kat? Vil den løbe væk?«

Så griner hun.

»Det er alle mulige andre bekymringer end dem, man regner med at få,« siger Lene Beier. Og lægger så økonomien oven i. Hvordan man får den til at hænge sammen.

»Men det er ikke brok. For jeg har jo selv valgt det.«

Eller rettere: de har valgt det.

Det er mere end 20 år siden, at hun og Anders Beier faldt pladask for hinanden. Allerede dengang vidste de, at de en dag gerne ville have et hotel sammen på et tidspunkt.

Men som det er med livet, kommer der ting i vejen. Som regel gode ting. Jobs. Børn.

»Så drømmen blev bare hele tiden udsat. Så skulle det være, når jeg fyldte 40. Men nu bliver jeg altså 47 næste gang.«

Springet

Men under en ferie i vinteren 2022 blev parret enige om, at det var nu eller aldrig. Enten sprang de ud i det, eller også droppede de drømmen.

Det blev springet.

»Det kommer aldrig til at passe 100 %, men det er det her tidspunkt i vores liv, hvor det har passet bedst,« siger Lene Beier om beslutningen, som hun mener er vigtig at træffe, når man er et positivt sted i sit liv.

»Folk spørger altid, hvorfor jeg ikke er tilfreds med det, vi har. Og jeg er mega taknemmelig. Det er derfor, at jeg har modet til det,« understreger hun.

Familien Beier på den røde løber. Sønnerne Otto og Arthur er i dag 12 og 15. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix Vis mere Familien Beier på den røde løber. Sønnerne Otto og Arthur er i dag 12 og 15. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix

Da først beslutningen var truffet, blev den vendt og drejet med familie og venner. Og selvfølgelig frem for alt sønnerne Arthur og Otto, som i dag er 15 og næsten 13 år. Og i øvrigt lige så eventyrlystne som deres forældre.

»Arthur går ud af niende klasse til sommer og vil gerne være skilærer, og Otto havde alligevel besluttet, at han gerne ville skifte skole og blive udfordret. De er ikke særlig traditionsbundne. Men det har vi heller ikke opdraget dem til,« smiler Lene Beier.

At træffe den slags store valg i livet er oppe i tiden. At foretage prioriteringer, der knytter familien tættere sammen, giver kvalitetstid.

Og fællesskabet er da også en del af motivationen for familien Beier.

»Men jeg tror, at det er forskellige ting, vi gerne vil opnå. Vi har jo fire behov. Og en hund og en kat også.«

Elsker at arbejde

Mens springet for hende handler om det sociale og menneskene, er det for hendes mand skabertrangen, der trækker.

Men de ser det ikke som at hoppe af hamsterhjulet.

For Lene Beier elsker sit arbejde. Elsker at lave fjernsyn. Og ved da også, at et hotel ikke driver sig selv. At det snarere er 24/7. Hvilket passer hende godt.

Lene Beier elsker at arbejde. Derfor ser hun heller ikke springet som et spring af hamsterhjulet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lene Beier elsker at arbejde. Derfor ser hun heller ikke springet som et spring af hamsterhjulet. Foto: Bax Lindhardt

»Dét med at sidde i sofaen om aftenen og se fjernsyn, kommer aldrig til at ske. Jeg gider det ikke. Det siger mig ikke noget,« indrømmer den populære tv-vært. Selvom hun lever af, at andre gider se hende.

»Jeg har prøvet at lede efter en hobby, men det, jeg godt kan lide, er at skabe noget, gøre noget, være social. For jeg er ikke særlig god til at holde fri,« indrømmer hun og nævner som eksempel, da hun og hendes mand sidste år var på Skanderborg festival.

»Der havde jeg det sjovere, når jeg stod bag baren end foran.«

Nu skal hun altså være 'kromutter', omend hun endnu ikke præcis ved hvor. Bortset fra, at det bliver i Østrig.

Hvad f..... har vi gang i?

Lige nu krydser hun bare fingre for, at et af de to egnede steder, som de har i kikkerten, munder ud i en handel.

For uret tikker. Nedtællingen er i fuld gang.

Af og til kan Lene Beier godt blive overmanden af tanken om, hvad f..... hun og familien har gang i. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Af og til kan Lene Beier godt blive overmanden af tanken om, hvad f..... hun og familien har gang i. Foto: Bax Lindhardt

Lene Beier medgiver da også, at der er dage, hvor hun spørger sig selv, hvad f….. det er, de har gang i.

»Det gør jeg hver dag,« griner hun.

»Jeg forstår virkelig godt, at folk ikke realiserer deres drømme. Det er absurd besværligt, når man skal gøre noget, som er så stort. At sætte barren så højt, at man ikke ved, om det kan lade sig gøre, er faktisk lidt angstprovokerende.«

»I den proces får du rigtig mange muligheder for stikke halen mellem benene og løbe den anden vej. Og dem har vi også fået mange af. Så shit mand.«

Hun ryster på hovedet. Ruller med øjnene.

»Jeg syntes, at det var slemt nok, da jeg skiftede karriere fra folkeskolelærer til tv-vært. At springe ud i noget, hvor jeg tænkte 'puh, kan jeg overhovedet betale mine regninger i morgen?'.«

»Det her er ligesom skaleret lidt op. Vi har sat det hele på et bræt,« siger hun. Og tilføjer så med en hjertelig latter.

»Så man kan mærke, at man lever. Hver dag.«