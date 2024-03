Hun skulle egentlig have været tilbage i denne uge, men der er blevet ændret en smule i planerne.

For mens den danske stjerne Holger Rune de seneste måneder har rejst verden rundt for at jagte triumfer på tennisbanen, har hans mor og manager, Aneke Rune, befundet sig i Danmark.

Planen var egentlig, at de to skulle genforenes i USA i denne uge, hvor tenniskometen deltager i Miami Open. Men det kommer alligevel ikke til at ske.

For Aneke Rune, der i flere år trofast har rejst verden rundt med sin søn, bliver nemlig hjemme, fortæller hun til B.T.

Holger Rune og hans mor, Aneke Rune, i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Aftalen var, at hvis Holger savnede sin familie under Indian Wells og Miami Open, så kom vi. Men han har virket så glad, og han har haft travlt, så det har ikke været nødvendigt,« lyder det.

Siden starten af februar har Aneke Rune ikke været til stede på sidelinjen, når hendes søn har spillet kampe i henholdsvis Rotterdam, Acapulco og Californien.

Hun har nemlig trukket sig som pressechef for sin søn, og efterfølgende har hun klaret rollen som manager hjemmefra.

Men selv om hun ikke er fysisk til stede i spillerboksen, når sønnen forsøger at jagte sejre verden over, så er hun stadig i kontakt med ham flere gange om dagen.

Foto: Bax Lindhardt

»Jeg skyper med ham hele tiden, og tingene kører jo, så jeg sagde til ham, at vi fortsætter herhjemme,« forklarer Aneke Rune.

Miami Open bliver dog sidste turnering i denne omgang, hvor hun må undvære at se sin søn i aktion fra spillerboksen.

For når Holger Rune vender retur til Europa og tager hul på grussæsonen i april, gør hun comeback.

»Vi har aftalt, at jeg kommer til Monaco. Generelt ved han jo, at uanset, hvor han er i verden, kan jeg stå der på 24 timer, hvis det er. Det er der en tryghed i for ham,« afslutter hun.

Holger Rune tager lørdag hul på Miami Open, når han træder ind i anden runde af den prestigefyldte turnering.

I et stort interview med B.T. talte Aneke Rune i februar ud om sit stop som pressechef.