Sundhedssektoren præger både toppen af bunden af dagens danske aktiehandel.

Det er i hvert fald tilfældet, når man kigger på C25-indekset.

Dagens aktie-duks blev GN Store Nord. Aktien i høreapparatsselskabet steg med 6,1 pct.

Aktien kom i fokus efter William Demant Invest valgte at øge sin ejerandel i selskabet til 12,3 pct. WDI ejer omkring 60 pct. af GN's konkurrent Demant.

Selvom GN Store Nord-aktien nu er steget med mere end 14 pct. den seneste uge, betyder det ikke at aktien kører for stærkt, hvis man spørger Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet. Læs mere her.

I bunden af det danske hovedindeks er der to aktier, som stikker ud. Det drejer sig om Ambu og Zealand Pharma.

Det negative fokus på Ambu skyldes ifølge Sydbank, at selskabet er blevet omtalt negativt af en analytiker fra et børshus. Det skriver banken i et notat.

Zealand Pharma faldt med 4,2 pct. og blev dermed dagens store taber i C25-indekset. Det sker efter selskabet tirsdag efter markedsluk offentliggjorde nyheden om, at Polar Capital har solgt aktier i selskabet.

Kapitalforvalteren er gået fra en ejerandel på 9,62 pct. til en ejerandel på 4,98 pct. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse.

Selvom GN Store Nord blev dagens danske vinder, var der også en kursoptur til stenuldsproducenten Rockwool. Selskabets aktie blev løftet af en ny købsanbefaling. Det drejer sig om en analytiker fra DNB Markets, som har valgt at hæve anbefalingen på den danske aktie fra hold til køb.

Aktien steg tidligere på dagen med mere end 4 pct., men kursen kølede en smule af i løbet af eftermiddagen, og stenuldproducenten lukkede børshandlen med en stigning på 1,7 pct.

Dagens fem mest stigende:

Dagens fem mest faldende:

Læs også: Medicoaktie skubbes op

Læs også: Dansk aktie med største fald i seks måneder

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.