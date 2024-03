Landsholdsspiller på tom mave.

Det er realiteten for Danmarks Mohamed Daramy, der i disse dage føler ramadanen og derfor kun spiser, når solen er nede.

Og det får han fuld opbakning til fra landstræner Kasper Hjulmand og den resterende stab.

»Jeg faster nu, og det har landsholdet også været gode til at hjælpe mig med og spørge ind til. De spurgte, da jeg kom ind i lejren, hvornår jeg gør det, og de har sørget for, at jeg kan få noget at spise, når jeg må - også om natten,« fortæller Mohamed Daramy og forklarer, at han står op for at spise, når holdkammeraterne sover trygt:

»Jeg spiser omkring halv syv-tiden om aftenen, og så kan jeg spise klokken lidt over fire. Så ellers vågner jeg, træner og er så på værelset for at slappe af eller jeg er med til kortspil med drengene. Jeg får bare tiden til at gå, til jeg kan spise igen.«

Men hvordan harmonerer livet som landsholdsspiller med daglige træningspas og en faste?

For Daramy strålende - når intensiteten fra træning ikke lige spiller ham et puds.

»Det er de små ting, man kan mærke forskel på. Det kan godt være svært at huske, at jeg ikke må drikke vand under træning, det kan jeg godt glemme af og til,« siger han med et smil og tilføjer:

»Men sportsligt kan jeg ikke rigtig mærke forskel. Jeg vænner mig til det efter de første dage, der altid er lidt svære, når man skal ind i det igen. Lige nu har jeg det helt fint.«

Daramy tager dog også sine forbehold for fasten, da han bryder den på kampdagen og dagen inden kamp.

»Hvis jeg ikke kunne klare det (de andre dage, red.), og det ville påvirke min træning, kamp eller hverdag, så havde jeg ikke gjort det,« siger Daramy om overvejelserne om at faste som professionel atlet i den muslimske højtid, der løber fra 10. marts til 9. april.

Mohamed Daramy er mødt ind i landsholdslejren efter en pæn sæson for franske Reims, hvor han har leveret fem mål og seks oplæg efter skiftet fra Ajax Amsterdam.

I den lille franske by bor han med sin kone og hund - og det har hjulpet ham i forhold til tiden i Amsterdam, hvor han var på egen hånd.

»Det er meget vigtigt og dejligt, at jeg har min kone med. Jeg har en at være sammen med, så jeg ikke føler mig alene.«

»Man kommer jo til at savne dem derhjemme, og både hendes og min familie har været dernede at besøge os et par gange. Det hjælper meget - også med at føle mig tryg,« siger Daramy.

Inden testkampene mod Schweiz og Færøerne er Mohamed Daramy noteret for ni landskampe - det er endnu ikke blevet til scoring.