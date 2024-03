Normalt er hun i fuld kontrol, når hun interviewer nogle af verdens største sportsstjerner.

Men her var en ting, hun ikke kunne styre.

Den amerikanske tv-vært Hannah Storm, der til daglig er ansigt for ESPNs populære program Sportscenter, der tiltrækker millioner af seere, afslører nemlig, at hun har haft brystkræft.

Det fortæller hun til Good Morning America.

»Jeg var chokeret, fordi jeg får mammografier hvert år.«

»Jeg har ingen risikofaktorer. Der er intet brystkræft i min familie. Jeg havde ingen knuder. Ingen smerter. Jeg er ikke genetisk disponeret. Men det lærte jeg så, man ikke behøver at have. Jeg må sige, jeg var chokeret, jeg var bange,« siger hun ærligt om diagnosen.

Heldigvis for hende fandt lægerne kræftcellerne på et meget tidligt stadie, og det kan have reddet hendes liv.

For nu er hun kræftfri ifølge lægerne.

»Jeg er meget, meget heldig, at de fandt det så tidligt,« lyder det fra Hannah Storm.

61-årige Storm har været vært for Sportscenter i 15 år og har fundet flere priser.

Amerikanerne kender hende fra begivenheder som Super Bowl, US Open og NBA-finalerne, som hun også har været vært for.