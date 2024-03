Hvis du overvejer at købe japanske aktier, fordi Japan er gået væk fra nul-renter, så kan du godt droppe det.

Det mener chefanalytiker Lau Svenssen, der er kendt fra investeringspodcasten Millionærklubben, efter Japan i et historisk skifte er gået væk fra nul-renter. Japan har natten til tirsdag hævet renten, hvilket du kan læse mere om her.

Skal du overveje at købe japanske aktier, fordi de ændrer renten?

»Nej nej nej, der er ingen grund til at grund til at overveje japanske aktier af den grund. Det er en misforståelse,« udtaler Lau Svenssen.

Japanske aktier rummer imidlertid et potentiale, fordi den industritunge japanske økonomi kan vinde på de massive investeringer, der venter forude. Det er eksempelvis i forbindelse med blandt andet den grønne omstilling, mener Lau Svenssen:

»Jeg tror, at japanske aktier får en ny begyndelse, men jeg ville ikke investere i aktierne på grund af rentestigningen. Det er den sidste bastion, der overgiver sig, men rentestigningen er jo ingenting.«

