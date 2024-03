»Hvis jeg ikke bliver valgt, så bliver det et blodbad for landet.«

Det var ordene fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump ved et vælgermøde i Ohio lørdag. Så gik det helt amok.

Al balladen tog sin indledning, da Donald Trump under sin tale uden for Dayton kom ind på, at Kina i disse år har et kraftigt indtog i Mexico, hvor de blandt andet opfører store bilfabrikker.

Trump sagde blandt andet:

»Kina bygger en række kæmpe fabrikker, hvor de bygger bilerne i Mexico. De tror, de kan sælge bilerne i USA uden tariffer ved grænsen,« sagde Trump og henvendte sig til den kinesiske præsident Xi Jinping, som Trump kaldte en ven:

»De kæmpe, monsterstore bilfabrikker, I bygger i Mexico lige nu, og I tror, I kan få det uden at hyre amerikanere, og I vil sælge bilerne til os. Nej. Vi kommer til at lægge en tarif på 100 procent på hver enkelt bil, der bliver lavet.«

Og så kom det:

»Hvis jeg bliver valgt … hvis jeg ikke bliver valgt, så bliver det et blodbad for hele landet, og den del bliver den mindste af det. Men de kommer ikke til at sælge de biler,« lød det fra Trump. Det kan man se i klippet øverst i artiklen. Og en længere udgave kan ses her.

Det var altså, hvad den tidligere – og måske kommende – præsident sagde.

Men hvad han virkelig mente, er der nu voldsom debat om.

Og udtalelserne fra manden, der stadig er under anklage for at have opfordret til stormløbet på Kongressen i Washington, DC, 6. januar 2021, bliver taget yderst alvorligt.

Blandt andet bliver Donald Trump i et indslag hos MSNBC kaldt for 'farligere end nogensinde', mens andre nyhedsværter på forskellige medier mener, at Trump ikke jokede om 'blodbadet'.

Selv mener Donald Trump, at blodbads-kommentaren udelukkende var tiltænkt bilindustrien.

Donald Trump ved sit vælgermøde i Ohio lørdag. Foto: Kamil Krzaczynski/AFP/Ritzau Scanpix

Det fremgår af en mail, der er sendt fra hans valgkampagne med den tidligere præsident som afsender.

»Ved et vælgermøde lørdag forudsagde jeg et blodbad i bilindustrien, hvis uærlige Joe Biden vinder til november,« lyder det, inden Trump fortsætter:

»Øjeblikkeligt tog løgnerne fra fake news-medierne og fra Det Demokratiske Parti og brugte løgnen i dette valg. De brugte redigerede videoklip til at fejlcitere mig,« lød det i mailen.

Og her har Donald Trump måske en pointe.

Nogle medier, som bragte videoklip af Trumps udtalelse, valgte indledningsvist kun at bringe den del, hvor Trump siger blodbad. Ofte – også på sociale medier – er konteksten med bilindustrien helt eller delvist udeladt.

Læser man dybere ned i en lang række artikler fra store amerikanske medier, så er man dog sjældent i tvivl om, at pointen om blodbad falder i forbindelse med netop Trumps tirade mod Kinas nye bilfabrikker i Mexico.

Så kan man så diskutere, hvad Trump præcist mente med »hvis jeg ikke bliver valgt, så bliver det et blodbad for hele landet, og den del bliver den mindste af det«.

Det kan tolkes som om, Trump generelt mener, USA vil stå over for en eller anden slags blodbad, hvis han taber til november, og bilindustrien bare vil være en lille del af det blodbad.

Uanset tolkning, så har Donald Trumps modstandere ikke tøvet med at kaste sig over bemærkningen fra præsidenten, som selv har udtalt, at han på sin første dag tilbage i Det Hvide Hus vil være en diktator.

Også på Joe Bidens X-profil kan man finde Trumps blodbad-udtalelse. Med den korte tekst: 'Donald Trump har vist os, hvem han er, igen og igen'.

I opslaget kan man også se en 45 sekunder lang video, hvor Donald Trumps blodbad-udtalelse afspilles. Den bliver efterfulgt at billeder af nazister, Donald Trump, der kalder nogle af dem for 'fine folk' og Donald Trump, der forsvarer de anholdte fra stormløbet 6. januar 2021.

Om Donald Trumps udtalelser kommer til at få en betydning for det kommende præsidentvalg, som finder sted 5. november, står naturligvis ikke klart.

Men uanset hvad han mente med sin kommentar, så kommer den – med Trumps historik – til at kunne blive brugt mod ham længe.

Donald Trump kan have givet sine modstandere en kæmpe gave.