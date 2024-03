Først kom meldingerne om, at prinsesse Kate for første gang i flere måneder skulle være blevet set ude i offentligheden.

Så blev der frigivet en video, som skulle vise netop det. Nu fortæller et øjenvidne, hvad han så.

Det skriver det britiske tabloidmedie The Sun, der også var mediet, der mandag kunne berette om, at den sygemeldte prinsesse – der ikke har været set offentligt siden jul, udover på nogle enkelte slørende billeder – lørdag havde været ude at shoppe med sin mand, prins William.

Senere samme dag kunne mediet så også dele en video, der efter sigende viser det:

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/q0sUyPfaHr https://t.co/q0sUyPfaHr — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

En afslappet Kate med løst hår og iført træningstøj sammen med William i gårdbutikken Windsor Farm Shop, der ligger en kort køretur fra deres hjem Adelaide Cottage på Windsor Slots område.

Det har dog ikke været muligt at verificere, at videoen af parret er ægte og ny.

Til The Sun sætter øjenvidnet Nelson Silva – som var manden, der optog videoen i første omgang – også nogle ord på, hvad han så.

Selv var han ude for at købe steaks, da han angiveligt fik øje på Kate og William i butikkens brødafdeling.

Arkivfoto af prinsesse Kate, som for tiden er sygemeldt, efter hun i januar gennemgik en planlagt operation i maven. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Kate, som for tiden er sygemeldt, efter hun i januar gennemgik en planlagt operation i maven. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg bemærkede et par, der handlede brød, og kvinden vendte sit ansigt, og jeg følte, at jeg havde set ansigtet før. Det var velkendt. Jeg kendte det et eller andet sted fra. Så vendte William sig om, og jeg tænkte: 'Vent, jeg kender den person',« fortæller Nelson Silva til The Sun.

Efter at have betalt for sine varer gik han ud til sin bil, og da han ifølge egen forklaring så Kate og William forlade butikken, begyndte han at filme dem, indtil de forsvandt ud af syne.

Til tabloidmediet fortæller han, at han egentlig bare filmede dem for at vise optagelsen til sin familie.

Arkivfoto af Kate og William med deres børn, George, Charlotte og Louis. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Kate og William med deres børn, George, Charlotte og Louis. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Videre fortæller han til The Sun, at parret virkede afslappede.

»Jeg følte ikke, at de skjulte, hvem de var. Men de vidste nok ikke helt, hvordan folk ville reagere, fordi der har været denne opmærksomhed omkring, hvor de var, og jeg fik en fornemmelse af, at de bare ville være hurtige derinde (i butikken, red.),« fortæller Nelson Silva.

Hvis videoen og øjenvidneberetningen står til troende, er det første gang, at Kate er set ude i offentligheden siden jul – udover på slørede billeder, som blandt andet er taget ind i en bil.

Den seneste tid har der blæst en sand konspirationsstorm om hende, efter det tilbage i januar blev meldt ud af det britiske kongehus, at hun skulle have foretaget en planlagt maveoperation.

Dengang lød det, at hun ville vende tilbage til sine pligter efter påske.

Siden har der dog floreret en masse konspirationsteorier om, hvor hun i virkeligheden kunne være.

En del af teorierne på de sociale medier har været skrevet med et glimt i øjet, såsom at hun har deltaget i 'Big Brother', har fået klippet alt for kort pandehår og venter på, at det vokser ud, eller at hun været en del af en katastrofal fremførelse af 'Willy Wonka' i Skotland.

Andre har dog også gættet på, at den kongelige familie skjuler den virkelige grund til hendes fravær.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Det hjalp ikke på spekulationerne og rygterne, at Kensington Palace i forbindelse med mors dag delte et billede, som viste Kate omgivet af parrets tre børn.

For det viste sig kort efter, at der var blevet manipuleret med billedet – og det førte til, at det blev trukket tilbage af en række store nyheds- og billedbureauer.

Dagen efter lagde Kate en undskyldning ud i et opslag på Instagram:

»Lige som mange andre amatørfotografer, eksperimenterer jeg nogle gange med billedredigering,« skrev hun i opslaget.

»Jeg vil gerne undskylde for enhver forvirring som familiebilledet, som vi delte i går, har skabt.«

Det royale par har ikke kommenteret videoen, som The Sun har bragt fra gårdbutikken.