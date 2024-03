»Jeg synes, det er underligt,« lyder det fra Maria Fantino.

Ligesom mange andre danskere er 'X Factor'-værten optaget af sagen om sygemeldte prinsesse Kates redigerede familiebillede. Hun undrer sig især over én ting:

»Jeg synes, det er underligt, at hvis det kommet så langt ud, som det gør nu, hvorfor så ikke bare poste et selfie og sige, 'hun har det fint, lad hende nu være?,« lyder det fra Maria Fantino, da B.T. efter fredagens 'X Factor'-udsendelse spørger hende til sagen.

Prinsesse Kate har været sygemeldt siden nytår.

Maria Fantino efter fredagens 'X Factor'-liveshow. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Maria Fantino efter fredagens 'X Factor'-liveshow. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I midten af januar oplyste det britiske hof, at hun var blevet indlagt på en klinik i London til en 'planlagt maveoperation'.

Da hun i perioden ikke viste sig offentligt, opstod der spekulationer omkring hendes helbred, og selvom det britiske kongehus forsøgte at mane dem i jorden ved at udsende et nye familiebillede den 10. marts, blev det kun værre.

For billedet af prinsesse Kate og hendes tre børn viste sig at være blevet redigeret.

Prinsesse Kate var selv ude på Instagram og undskylde for, at hun 'som alle andre amatørfotografer nogle gange eksperimenterer med billedredigering', men det har kun fået folk til at spekulere yderligere i, hvordan hun reelt har det.

Det omdiskuterede familiebillede. Foto: Prince of Wales/Kensington Palace Vis mere Det omdiskuterede familiebillede. Foto: Prince of Wales/Kensington Palace

'X Factor'-vært Maria Fantino har tidligere vendt sagen i sin og medvært Christian Bondes podcast 'Fantino og Bonde'.

Overfor B.T. uddyber hun:

»Jeg synes også - og der er jeg også selv en del af problemet - at hvis der rent faktisk er noget galt, så synes jeg, at det er virkelig trist, at det er kommet så langt.«

Hun fortsætter:

Maria Fantino. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Maria Fantino. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er til dels os 'normale menneskers' ansvar, men det er også deres (Det britiske kongehus, red.) kommunikationsafdelings ansvar. Og jeg synes, det er et bevis på, hvad dårlig kommunikation kan ende med.«

Maria Fantino tilføjer:

»Jeg håber bare virkelig, at hun og børnene er okay, og at der ikke er tale om et eller andet alvorligt.«

I videoen øverst kan du se Maria Fantino og flere af 'X Factor'-deltagerne dele deres tanker om 'Kate-gate'.

HER kan du læse B.T.s anmeldelse af fredagens 'X Factor'-liveshow.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor en ekspert vurderer prinsesse Kates familiebillede.